"Спалювати несправедливість": у Європі відбулася жорстка акція під час з'їзду країн ОПЕК+

У австрійському Відні кліматичні активісти влаштували акцію протесту прямо перед будівлею, де триває серія грудневих засідань країн-експортерів нафти альянсу ОПЕК+.

Про це повідомляє "РИА Новости". Видання зазначає, що до переліку входить 14 держав, включно з Росією (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Активісти перед будівлею Організації країн-експортерів нафти twitter.com/wenkennedy

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Гасла протестувальників закликають відмовитися від використання викопних видів палива і залишити подібні енергоресурси в землі. Також присутні пропонують "спалювати несправедливість, а не нафту".

Частина мітингувальників вдягла костюми страхітливого вигляду, що зображують загибель тварин від контакту з нафтопродуктами. Варто зазначити, що активісти поки не перекривали проїжджу частину.

Акція протесту twitter.com/wenkennedy

ОПЕК є міжнародною міжурядовою організацією, у складі якої наразі 14 країн-виробників нафти. З 2017 року ОПЕК разом із низкою держав, що не є членами організації (ОПЕК+) працює в рамках угоди про скорочення видобутку нафти.

Акція протесту Скриншот відео

ОПЕК, відповідно до опублікованого в листопаді щорічного довгострокового прогнозу організації, очікує зростання попиту на нафту до 2040 року майже на 12% – до 110,6 млн барелів на добу.

Акція протесту twitter.com/wenkennedy

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що світовий попит на нафту може істотно впасти через дії екоактивістів, які пропагують відмову від пластикових виробів, зокрема соломинок, пакетів та одноразового посуду.

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