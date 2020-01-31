"Будущее требует заплатить цену": в Японии начали необычную борьбу с климатическим кризисом

Европейский отдел японской компании Sega начнёт выпускать игры для персональных компьютеров в полностью перерабатываемых картонных упаковках для снижения выбросов СО2.

Об этом в Twitter сообщает пресс-служба компании. Представители Sega Europe подчеркнули, что "готовы заплатить цену, чтобы обеспечить будущее планеты".

Начиная с февраля все физические копии игр Sega в Европе будут выходить в коробках из перерабатываемых материалов, подчеркнули в компании. От пластиковых кейсов откажутся в пользу плотного картона, а руководства будут печатать с помощью чернил на основе растительного сырья и воды. Тонкая полиэтиленовая плёнка, в которую упакованы коробки, также подлежит вторичной переработке.

До этого Sega в тестовом режиме уже издавала игру Football Manager 2020. По подсчётам компании, такой тираж помог избавить мир от 20 тонн пластика.

В издательстве подтвердили, что это серьёзно повышает затраты на производство, но сокращает стоимость перевозки из-за меньшего веса каждой копии. Представители Sega Europe подчеркнули, что "готовы заплатить эту цену, чтобы обеспечить будущее планеты".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в окрестностях Дубая в Персидском заливе археологи обнаружили древнее поселение, жители которого 3 тысячи лет назад занимались переработкой посуды.

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