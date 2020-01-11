Главная Новости
11 января • обновлено в 12:47
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Экология

Технологию переработки посуды изобрели тысячи лет назад: археологи сделали удивительное открытие

317
Читать материал на украинском

В окрестностях Дубая в Персидском заливе археологи обнаружили древнее поселение, жители которого 3 тысячи лет назад занимались переработкой посуды.

Об этом говорится в статье издания Science in Poland. В свое время древний город обнаружили в песках случайно во время вертолетной прогулки местного шейха.

Остатки древнего поселения Саруг Аль-Хадид

Остатки древнего поселения Саруг Аль-Хадид

scienceinpoland.pap.pl

Новости
"Мыльный пузырь лопнул": индустрию переработки отходов подвергли жесткой критике

Исследователи обнаружили на территории поселения Саруг Аль-Хадид более 2600 объектов из бронзы, меди и железа. В составе некоторых предметов оказались частицы керамической посуды.

При этом ученые отметили, что для производства керамической посуды использовалась специальная глина особого типа. Ее применение было обязательным, отмечают археологи, поскольку следов глины другого типа обнаружить не удалось.

"Судя по всему, сломанную керамическую посуду не выбрасывали. Ее специально немного модифицировали и использовали для других целей", – заявил глава археологической группы Кароль Юхневич.

По словам археологов, старая керамика становилась частью оружия, украшений, других ценностей и "магических предметов", например, фигурок змей. Большинство предметов были сделаны около 3000 лет назад, отмечают исследователи.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Швеция достигла уровня 99% переработки бытовых отходов, из-за чего на свалки отправляется менее 1% мусора.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Алекс Шухарт
Место
ОАЭ Дубай
Тег
Экология
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги