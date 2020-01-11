Технологию переработки посуды изобрели тысячи лет назад: археологи сделали удивительное открытие

В окрестностях Дубая в Персидском заливе археологи обнаружили древнее поселение, жители которого 3 тысячи лет назад занимались переработкой посуды.

Об этом говорится в статье издания Science in Poland. В свое время древний город обнаружили в песках случайно во время вертолетной прогулки местного шейха.

Остатки древнего поселения Саруг Аль-Хадид scienceinpoland.pap.pl

Исследователи обнаружили на территории поселения Саруг Аль-Хадид более 2600 объектов из бронзы, меди и железа. В составе некоторых предметов оказались частицы керамической посуды.

При этом ученые отметили, что для производства керамической посуды использовалась специальная глина особого типа. Ее применение было обязательным, отмечают археологи, поскольку следов глины другого типа обнаружить не удалось.

"Судя по всему, сломанную керамическую посуду не выбрасывали. Ее специально немного модифицировали и использовали для других целей", – заявил глава археологической группы Кароль Юхневич.

По словам археологов, старая керамика становилась частью оружия, украшений, других ценностей и "магических предметов", например, фигурок змей. Большинство предметов были сделаны около 3000 лет назад, отмечают исследователи.

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