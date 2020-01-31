"Майбутнє вимагає заплатити ціну": в Японії почали незвичайну боротьбу з кліматичною кризою

Європейський відділ японської компанії Sega почне випускати ігри для персональних комп'ютерів в картонних упаковках, що повністю переробляються, для зниження викидів СО2.

Про це в Twitter повідомляє пресслужба компанії. Представники Sega Europe підкреслили, що "готові заплатити ціну, щоб забезпечити майбутнє планети".

Починаючи з лютого всі фізичні копії ігор Sega в Європі будуть виходити в коробках з перероблених матеріалів, підкреслили в компанії. Від пластикових кейсів відмовляться на користь щільного картону, а керівництва будуть друкувати за допомогою чорнила на основі рослинної сировини і води. Тонка поліетиленова плівка, в яку упаковано коробки, також підлягає вторинній переробці.

До цього Sega в тестовому режимі вже видавала гру Football Manager 2020. За підрахунками компанії, такий тираж допоміг позбавити світ від 20 тонн пластику.

У видавництві підтвердили, що це серйозно підвищує витрати на виробництво, але скорочує вартість перевезення через меншу вагу кожної копії. Представники Sega Europe підкреслили, що "готові заплатити цю ціну, щоб забезпечити майбутнє планети".

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що в околицях Дубая в Перській затоці археологи виявили стародавнє поселення, мешканці якого 3 тисячі років тому займалися переробкою посуду.

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