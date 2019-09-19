Во Франции отходы картофеля и сточные воды снабдят энергией целый город

Во французском городе Сен-Жеранде построили биометановий завод, работающий на отходах картофеля для чипсов и осадке сточных вод, который будет поставлять газ для местных жителей.

Установку изготовила немецкая компания Weltec Biopower в сотрудничестве со своим французским филиалом, сообщает Electric Energy Online. Сейчас биогаза хватает для всего пятитысячного города.

Биометанова установка компании WELTEC potatopro.com

"В целом при производстве чипсов образуется 22 тысячи тонн органических остатков и осадка в год. Остатки картофеля и крахмала, а также другие производственные отходы составляют около половины субстрата, остальные – осадок, который образуется в результате промывки", – объясняют владельцы станции.

На биогазовой установке остатки сначала превращают в однородную смесь, которая затем проходит через два варочных котла из нержавеющей стали.

Дигестат (твердый остаток после процесса гниения с пониженным содержанием биологических веществ, используется в качестве удобрения для повышения плодородия почв, - ред.) продают местным фермерам как высококачественное удобрение.

Для кондиционирования биогаза мембранную технологию интегрировали в компактный контейнер.

"В контейнере неочищенный газ проходит через специальные мембраны и избавляется от углекислого газа и других компонентов – трехступенчатая сепарация, которая происходит при температуре окружающей среды и без использования каких-либо химических веществ, снижает содержание метана до уровня менее 0,5%", – рассказывает Ален Призер, представитель Weltec во Франции

По его словам, благодаря сжатию в восходящем потоке метан имеет абсолютно правильное давление, необходимое для подачи в сеть природного газа.

В дальнейшем из 400 кубических метров сырого биогаза получают 200 кубических метров биометана, которого хватает для бесперебойного обеспечения газом пятитысячной города Сен-Жеранди.

"Биогазовая установка производит экологически чистое биотопливо из отходов и вносит вклад в сокращение выбросов парниковых газов и энергетическую независимость региона", - утверждает управляющий директор биогазовой установки Кристоф Кретьен.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Канаде научились превращать вредные газы в косметические средства.

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