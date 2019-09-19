У Франції відходи картоплі і стічні води забезпечать енергією ціле місто

У французькому місті Сен-Жеранде побудували біометановий завод, який працює на відходах картоплі для чіпсів та осаді стічних вод, який буде постачати газ для місцевих жителів

Установку виготовила німецька компанія Weltec Biopower у співпраці зі своїм французьким філіалом, повідомляє Electric Energy Online. Наразі біогазу вистачає для всього п'ятитисячного міста.

Біометанова установка компанії WELTEC potatopro.com

"Загалом при виробництві чіпсів утворюється 22 000 тонн органічних рештків і осаду на рік. Залишки картоплі і крохмалю, а також інші виробничі відходи складають близько половини субстрату, решта – осад, який утворюється в результаті промивання", – пояснюють власники станції.

На біогазовій установці рештки спочатку перетворюють в однорідну суміш, яка потім проходить через два варильні котли з нержавіючої сталі.

Дигестат (твердий залишок після процесу гниття зі зниженим вмістом біологічних речовин, використовується у якості добрива для підвищення родючості грунтів, - ред.) продають місцевим фермерам як високоякісне добриво.

Для кондиціонування біогазу мембранну технологію інтегрували у компактний контейнер.

"У контейнері неочищений газ проходить через спеціальні мембрани і позбувається вуглекислого газу, пари та інших компонентів – триступенева сепарація, яка відбувається при температурі навколишнього середовища і без використання будь-яких хімічних речовин, знижує вміст метану до рівня менше 0,5%", – розповідає Ален Призер, представник Weltec у Франції

За його словами, завдяки стисненню у висхідному потоці метан має абсолютно правильний тиск, необхідний для подачі у мережу природного газу.

В подальшому з 400 кубічних метрів сирого біогазу отримують 200 кубічних метрів біометану, якого вистачає для безперебійного забезпечення газом п'ятитисячного міста Сен-Жеранді.

"Біогазова установка виробляє екологічно чисте біопаливо з відходів і робить внесок у скорочення викидів парникових газів та енергетичну незалежність регіону", - стверджує керуючий директор біогазової установки Кристоф Кретьєн.

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