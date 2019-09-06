В Канаде научились превращать вредные газы в косметические средства

В Канаде стартап CleanO2 начал продажу аппарата CARBiNX, который превращает углекислый газ в мыло и другие гигиенические средства.

Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на биографию автора стартапа Джейсона Кардиффа, который раньше работал водопроводчиком.

Аппарат CARBiNX cbc.ca

Созданный канадским изобретателем аппарат CARBiNX превращает промышленные выбросы углекислого газа в калийную соль, которую в дальнейшем можно использовать при производстве мыла, моющих средств, в агропромышленности и фармацевтике.

Устройство представляет собой коробку размером с два холодильника: во время работы оно улавливает выбросы углекислого газа от печей и водонагревателей благодаря специальным химическим веществам.

Кардифф утверждает, что одно устройство снижает выбросы углерода от шести до восьми тонн в год.

"Если вы собираетесь использовать природный газ для отопления или для своего дома, вам нужно устройство для снижения выбросов, и CARBiNX поможет в этом", — утверждает он.

На данный момент в Канаде установлено 14 аппаратов CARBiNX на территории школ, жилых комплексов и промышленных объектов.

Среди клиентов стартапа есть также известные косметические бренды - компания Lush Cosmetics использует изобретение в производстве шипучих бомбочек для ванн.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что уровень содержания углекислого газа в атмосфере достиг критической отметки.

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