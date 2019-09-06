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8 сентября • обновлено в 11:35
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/ Биоэнергетика

В Канаде научились превращать вредные газы в косметические средства

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В Канаде стартап CleanO2 начал продажу аппарата CARBiNX, который превращает углекислый газ в мыло и другие гигиенические средства.

Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на биографию автора стартапа Джейсона Кардиффа, который раньше работал водопроводчиком.

Аппарат CARBiNX

Аппарат CARBiNX

cbc.ca

Новости
Спасение человечества: найден способ превращения углекислого газа в топливо

Созданный канадским изобретателем аппарат CARBiNX превращает промышленные выбросы углекислого газа в калийную соль, которую в дальнейшем можно использовать при производстве мыла, моющих средств, в агропромышленности и фармацевтике.

Устройство представляет собой коробку размером с два холодильника: во время работы оно улавливает выбросы углекислого газа от печей и водонагревателей благодаря специальным химическим веществам.

Кардифф утверждает, что одно устройство снижает выбросы углерода от шести до восьми тонн в год.

"Если вы собираетесь использовать природный газ для отопления или для своего дома, вам нужно устройство для снижения выбросов, и CARBiNX поможет в этом", — утверждает он.

На данный момент в Канаде установлено 14 аппаратов CARBiNX на территории школ, жилых комплексов и промышленных объектов.

Среди клиентов стартапа есть также известные косметические бренды - компания Lush Cosmetics использует изобретение в производстве шипучих бомбочек для ванн.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что уровень содержания углекислого газа в атмосфере достиг критической отметки.

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Место
Канада Калгари
Тег
Экология
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