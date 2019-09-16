России приготовиться? Стало известно, когда в мире исчезнет "монополия" газа

К 2035 году использовать возобновляемые источники энергии станет более выгодно, чем ископаемое топливо.

Об этом говорится в отчете американской некоммерческой организации Rocky Mountain Institute (RMI), которая занимается вопросами альтернативной энергетики. Кроме того, аналитики организации отмечают, что 2019 год является переломным для "зеленой" отрасли.

"Анализ представляет убедительные доказательства того, что 2019 год представляет собой переломный момент, и теперь экономика предпочитает чистую энергию почти всем отраслям, работающим на газе", – говорится в отчете.

По данным института, к 2035 году использование более 90% электростанций, работающих на природном газе, станет менее рентабельным, чем постройка солнечных и ветряных ферм с системами хранения и распределения энергии.

"Мы считаем, что "газовый рубеж" уже пройден, и дальнейшие инвестиции в газовые проекты могут привести к потере десятков миллиардов долларов к середине 2030-х годов, когда новые газовые заводы и трубопроводы быстро станут неэкономичными, так как цены на чистую энергию продолжают падать", – подчеркивают авторы отчета.

В организации уверены, что постоянное повышение рентабельности электричества, производимого при помощи возобновляемых источников энергии, постепенно снижает спрос на добычу газа, что со временем приведет к ситуации, когда цена на газ начнет расти.

"Со временем средняя стоимость доставленного газа вырастет на 30–140% от ожидаемого уровня, что приведет к значительным затратам для клиентов и инвесторов", – говорится в отчете RMI.

Эксперты приводят пример ряда областей США, в которых энергетические компании уже планируют избавиться от ископаемых активов и постепенно сокращают или вообще отказываются от инвестиций в нефтегазовую энергетику.

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