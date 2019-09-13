И это не газ: назван главный источник энергии будущего

Эксперты энергетической компании Statkraft заявили, что к 2050 году более 70% всей электроэнергии будет производиться благодаря солнцу и ветру.
Об этом говорится в ежегодном аналитическом отчете компании, в котором отмечается, что в ближайшие 30 лет цена солнечной энергии снизится в два раза, при этом энергии ветра предрекают удешевление на 40%.
Панели на солнечной ферме Tekno Ray в Конье, Турция
Низкая цена на солнечные панели и постоянное повышение спроса на возобновляемую энергию спровоцировали стабильный рост сектора "зеленой энергетики", говорится в отчете.
"Наше исследование доказывает, что цена возобновляемой энергии снижается быстрее, чем ожидалось, поскольку в большинстве стран мира стало выгодно использовать возобновляемые источники энергии. При этом уже есть территории, где солнечная и ветряная энергетика по прибыльности готовы обогнать угольную и газовую энергетику", - заявил глава отдела корпоративных стратегий и анализа Statkraft Хенрик Сатнесс.
При этом в компании также подчеркивают, что к 2050 году глобальные потребности в электричестве увеличатся в два раза, а масштабы "зеленой энергетики" вырастут в шесть раз. При этом эксперты предрекают исчезновение угля и нефти из энергетического сектора, сделав газ основным источников выбросов и загрязнения атмосферы.
"Правительство Великобритании стремится свести углеродный след к нулю. Политики и общественность очень тепло принимают проекты в отрасли возобновляемой энергетики. Нам не терпится инвестировать в Великобританию, чтобы помочь стране достичь этой цели", - заявил управляющий директор Statkraft Дэвид Флад.
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