Отказ от газа и нефти: Лукашенко решил делать "деньги из воздуха"

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал указание к 2020 году построить в Витебской области ветряную электростанцию "Велешковичи" мощностью 25 МВт.

Для реализации проекта привлекли $40 миллионов иностранных инвестиций из Турции, сообщает агентство "Белта".

В составе новой "зеленой" станции будут будут работать семь ветрогенераторов, которые за год смогут производить порядка более 72 ГВт*ч электроэнергии.

Строить комплекс будет турецкая компания Gurish Construction & Engineering, специализирующаяся на реализации проектов в сфере зеленой энергетики.

После запуска станция "Велешковичи" станет самым крупным производителем ветроэнергии в стране и за 20 лет позволит сократить порядка 500 тысяч тонн вредных выбросов в атмосферу.

Сейчас в стране работает 96 ветротурбин общей мощностью 100,95 МВт.

Ранее Александр Лукашенко потребовал от правительства выработать план по потреблению электроэнергии.

"Впереди эра чистой энергетики. Уголь, природный газ и нефть уходят. Все ориентируются, к примеру, не на дизель и бензин, а на электромобили", - заявил он.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Самая грязная страна Европы перейдет на "зеленую энергетику"

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