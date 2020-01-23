Як заробити на виробництві біогазу: названо способи

В Україні існує кілька способів заробити на виробництві біогазу завдяки використанню відходів сільськогосподарських культур і твердих побутових відходів.

Про це заявив глава Департаменту поновлюваних джерел енергії і альтернативних видів палива Державного агентства з питань енергоефективності та енергозбереження Юрій Шафаренко. Чиновник зазначив стрімку тенденцію розвитку біопаливної індустрії в країні.

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"Біоенергетичний напрямок в Україні активно розвивається. Ще 5 років тому в Україні було 12 біогазових установок потужністю 18 МВт, проте вже на кінець 2019 року їхня кількість зросла до 46, а загальна потужність – до 72 МВт", – зазначив він.

В Україні біогаз виробляється двома способами, підкреслив чиновник: з відходів сільськогосподарських культур, а також з твердих побутових відходів.

"На кінець вересня 2019 року в Україні біогаз з відходів сільськогосподарських культур виробляла 21 установка. Їхня встановлена потужність – 49 МВт", – повідомив Шафаренко.

Що стосується виробництва біогазу з твердих побутових відходів, то в Україні дуже багато полігонів, на яких з органічних відходів утворюється газ метан. Він є дуже вибухонебезпечним і шкодить навколишньому середовищу.

"Щоб уникнути пожеж та отримати від цього прибуток, біогазові установки встановлюють безпосередньо на полігонах: робляться свердловини, викачується газ, який потім спалюється в установках і переробляється в електрику", - розповів він. Всього на сміттєвих полігонах України встановлено 25 біогазових установок потужністю 23 МВт.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що аграрний потенціал України дозволяє за допомогою енергетичних культур і відновлюваної енергії замістити 20 млрд кубометрів газу, який імпортує країна.

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