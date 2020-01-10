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10 января • обновлено в 18:09
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Как биоэнергетика избавит Украину от газовой зависимости Кремля: озвучен план

1.6т
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Аграрный потенциал Украины позволяет при помощи энергетических культур и возобновляемой энергии заместить 20 млрд кубометров газа, который импортирует страна.

Об этом в своем блоге на сайте Energy Club сообщил глава Департамента возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива Государственного агентства по вопросам энергоэффективности и энергосбережения Юрий Шафаренко. По его словам, в Украине стимуляции развития биоэнергетики отводится особое значение.

Как биоэнергетика избавит Украину от газовой зависимости Кремля: озвучен план

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"Биоэнергетика является важной частью возобновляемой генерации Украины. У нас она немного отстает, но принятые ранее правительством решения направлены на ее развитие. К примеру, мы сохранили "зеленый" тариф на уровне 12,39 евроцента за кВт*ч (около 3,2 грн). Он не уменьшится с 2020 года, как это было предусмотрено предыдущим законопроектом", – отмечает Шафаренко.

По словам эксперта, Украина является страной с большим аграрным потенциалом. Проблему импорта газа из России можно решить при помощи выращивания энергокультур на землях, не пригодных к выращиванию сельскохозяйственной продукции, уверен он.

"В 2017 году Украина импортировала нефти и нефтепродуктов на $4,2 млрд, в 2018 году - уже на $5,5 млрд. Вопрос замещения углеводородов очень важен, поскольку всего за год мы на 31% увеличили процесс вытекания денег из страны", – подчеркивает Шафаренко.

Эксперт уверен – проблему можно решить благодаря биоэтанолу, который можно производить непосредственно в Украине. Это позволит аграриям получать дополнительную прибыль, уменьшать зависимость страны от импорта и положительно воздействовать на экологию. Соответствующий закон уже существует в Верховной Рады, депутаты поддержали идею о его рассмотрении и принятии.

"Не менее важно также развитие твердого биотоплива. В Украине построено почти 2500 МВт котелен, способных работать не на газе, а на местном топливе. Чтобы обеспечить их сырьем, нужно сделать, как в Литве, где есть сервис Baltpool, благодаря которому все производители и продавцы на одной площадке могут торговать топливом, что позволяет обеспечить прозрачность для инвесторов и уменьшение стоимости сырья", – резюмирует Шафаренко.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в ближайшие пять лет возобновляемая энергетика по всему миру вырастет на 50%, что составит 1200 ГВт и по своему объему будет равно общей мощности США.

До этого также сообщилось, что Украина попала на 8-е место рейтинга инвестиционной привлекательности "зеленой" энергетики среди развивающихся стран после того, как поднялась сразу на 55 позиций в 2019 году.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Биотопливо
Персона
Юрий Шафаренко
Место
Украина
Тег
Биотопливо
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Мечты кастрюляголовых далбаящуров, становятся с каждым разом всё влажней.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Скорей бы чубажо-пые обезьяны ,будете голодные но со своим газом,
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hunt andres
hunt andres
Оооуу. Планов громадьё))) В который раз, хо хлики? Вы хоть одну свою с видомую мрию довели до результата?
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