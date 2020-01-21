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21 января • обновлено в 16:07
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Названы основные проблемы с биотопливом в Украине: что сдерживает индустрию

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Индустрия создания биотопливных пеллет в Украине столкнулась с рядом проблем, которые замедляют скорость ее роста и повышают себестоимость продукции.

Об этом сообщает InVenture. На данный момент рынок топливных брикетов столкнулся как со специфическими проблемами, так и со сложностями, которые присущи многим развивающимся отраслям, подчеркивают авторы.

Топливные пеллеты

Топливные пеллеты

croatianwood.com

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Дешевле в два раза: в Украине нашли способ резко увеличить выгоду от пеллет

"Основная специфика рынка пеллет в Украине – это особенности потребления. При этом основными потребителями пеллет остаются домохозяйства, а именно семьи, проживающие в частных домах и коттеджных городках", – пишет издание.

В качестве основных проблем рынка топливных брикет называют следующее:

  • Сезонность сбора агроотходов, что приводит к простою техники и увеличивает период оккупации инвестиций.

  • Неприспособленные агротехнологии. Обработка полей и сбор культур в основном не предусматривают дальнейшее использование отходов, из-за чего часто возникают проблемы с расчетом затрат на эксплуатацию техники для сбора отходов.

  • Сложности хранения сырья. Сохранение отходов на полях возможно в теплый период времени, однако в остальное время необходимо иметь специальные помещения.

  • Недостаток специализированных транспортных средств для перевозки пеллет. В мире существуют специализированные транспорт для перевозки пеллет, однако в Украине их перевозят транспортом, который мало приспособлен к этому, что приводит к потере продукции при доставке и ухудшению качественных характеристик.

  • Повышение стоимости логистических услуг. Рост расходов на перевозку продукции повышает себестоимость пеллет.

  • Наличие биржи биомассы. Аграрная биржа для закупки биомассы только развивается.

  • Сложности доступа независимых компаний к первичным ресурсам биомассы.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в течение следующих 10 лет объем потребления отопительных пеллет будет стремительно расти.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Биотопливо
Место
Украина
Теги
Green Oboz Биотопливо Пеллеты
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Уважаемый редактор. Вы эту дичь второй раз за день на правах рекламы публикуете. Все-образованные люди. Уже поняли исходя из сегодняшних новостей, что экономику Украины поднимут только шлюхи и пеллеты.
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