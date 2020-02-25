Грозовая энергетика является потенциальным источником огромных запасов чистой возобновляемой энергии. Несмотря на то, что процесс улавливания молний связан с рядом сложностей, ученые высоко оценивают потенциал этого необычного источника внушительных объемов бесплатного электричества.

Однако для этого потребуется дорогое оборудование, которое еще предстоит создать, говорится в материале Авенстон.

Молнии Кататумбо над озером Маракайбо в Венесуэле reddit.com

Одним из мест, где ежегодно происходит невероятное для других регионов количество гроз, является Венесуэла – в отдельных местах страны молнии фиксируют в течение более 300 суток в год. Одним из самых известных таких мест является место, где река Кататумбо впадает в озеро Маракайбо в штате Сулия – количество грозовых суток тут доходит от 70 до 297 дней и ночей за год.

Местом, где молнии встречаются чаще всего, является деревня Кифука на востоке Демократической Республики Конго в Африке. Там в среднем регистрируют порядка 158 ударов молний на квадратный километр в год.

Как правило, каждая молния несет около 500 мегаджоулей энергии, равной 38 литрам бензина. Этого достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией средний по размерам дом в течение недели или вскипятить около 1500 чайников воды. Согласно исследованиям американских ученых, один разряд молнии может питать весь город Санта-Фе около минуты.

Однако чтобы осуществить это, необходимо решить проблему с захватом молнии в качестве источника энергии, точнее, с ее попаданием в приемник. Даже если будет решена проблема фиксации точки удара молний в заранее определенное место, остается вопрос интенсивности и продолжительности удара.

Каждый удар молнии создает силу тока в 500 тыс. ампер и напряжение до 1 млрд вольт в течение доли секунды. Ни одна из существующих в мире батарей пока не сможет выдержать такой энергетический удар, констатируют ученые.

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