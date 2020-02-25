Грозова енергетика є потенційним джерелом величезних запасів чистої відновлюваної енергії. Незважаючи на те, що процес уловлювання блискавок пов'язаний з рядом складнощів, вчені високо оцінюють потенціал цього незвичайного джерела значних обсягів безплатного електрики.

Однак для цього потрібно дороге обладнання, яке ще належить створити, йдеться в матеріалі Авенстон.

Блискавки Кататумбо над озером Маракайбо в Венесуелі reddit.com

Одним з місць, де щорічно відбувається неймовірне для інших регіонів кількість гроз, є Венесуела – в окремих місцях країни блискавки фіксують протягом більше 300 діб на рік. Одним з найвідоміших таких місць є місце, де річка Кататумбо впадає в озеро Маракайбо в штаті Сулія – кількість грозових діб тут доходить від 70 до 297 днів і ночей за рік.

Місцем, де блискавки зустрічаються найчастіше, є село Кіфука на сході Демократичної Республіки Конго в Африці. Там в середньому реєструють близько 158 ударів блискавок на квадратний кілометр в рік.

Як правило, кожна блискавка несе близько 500 мегаджоулей енергії, що дорівнює 38 літрам бензину. Цього достатньо, щоб забезпечити електроенергією середній за розмірами будинок протягом тижня або закип'ятити близько 1500 чайників води. Згідно з дослідженнями американських вчених, один розряд блискавки може живити все місто Санта-Фе близько хвилини.

Однак щоб здійснити це, необхідно вирішити проблему із захопленням блискавки в якості джерела енергії, точніше, з її потраплянням в приймач. Навіть якщо буде вирішена проблема фіксації точки удару блискавок в заздалегідь визначене місце, залишається питання інтенсивності і тривалості удару.

Кожен удар блискавки створює силу струму в 500 тис. ампер і напругу до 1 млрд вольт протягом частки секунди. Жодна з існуючих в світі батарей поки не зможе витримати такий енергетичний удар, констатують вчені

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