Убивает птиц и вредит мужскому здоровью: разрушаем мифы о "зеленой" энергетике

Тренд на "зеленую" энергетику приобретает все большую популярность в Украине. В то же время вокруг объектов ВИЭ появляется много мифов – от слишком дорогого оборудования до радиоактивных панелей. Сегодня мы будем развенчивать главные мифы, которые мешают Украине бешеными темпами избавляться от газовой и угольной зависимости.

OBOZREVATEL пообщался с главой Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Александром Козакевичем. Он подробно объяснил, почему не стоит бояться того, что ветряки убивают птиц, а солнечные панели не работают зимой.

Миф 1. Солнечные панели не работают в холодную и снежную погоду

Генерация солнечной станции равна нулю тогда, когда нет солнца. Оно есть всегда, кроме ночного времени. Больше скажу, когда солнце летом имеет на поверхности земли большую температуру, достигающую 40 или 50 градусов, то солнечная панель работает с меньшим коэффициентом полезного действия, чем зимой.

Мифы о зеленой энергетике

Температура зимой ниже нуля или около нуля охлаждает панель, тем самым увеличивая ее коэффициент полезного действия. Зимой меньше солнечных часов, поэтому производство зимой меньше. Внешняя среда позволяет панелям работать в условиях, когда температура не превышает 20 градусов.

Чем ниже температура среды, тем лучше и эффективнее работает панель

Миф 2. Возобновляемая энергетика – дорогая. Потребитель переплачивает за нее

В Украине тариф для бытового потребителя не зависит от развития зеленой энергетики. Также он не зависит от "зеленого" тарифа, установленного на эту энергетику. Он является фиксированным для потребителей на сегодня. Если же говорить, дорога ли "зеленая" энергетика в принципе – это также миф. Зеленая энергетика, как и любая другая генерирующая мощность, требует значительных средств для строительства. Это новые мощности, поэтому сначала денег для строительства надо больше.

По последним оценкам авторитетного издания Lazard, себестоимость производства электрической энергии на солнечных или ветровых электростанциях колеблется от 3 до 5 долларовых центов

При этом себестоимость производства для новых атомных электростанций – примерно от 12 до 18 долларовых центов. Для угольной промышленности себестоимость производства энергии колеблется от 6 до 15 долларовых центов в зависимости от региона и того, находится ли добыча угля рядом, или этот уголь надо везти откуда-то. Фактически он в 3-4 раза дороже, чем производство энергии из солнечных или ветровых электростанций.

Миф 3. Град вредит солнечным панелям

Современные солнечные панели созданы таким образом, что защищены не только от града, но и от других осадков, которые оказывают отрицательное влияние. Конечно, от града размером с яйцо панели не защищает, но от обычного града, который может выпасть в то или иное время года в пределах Украины, панели защищены, и никаких проблем с этим нет.

Мифы о зеленой энергетике

Миф 4. Атомная энергетика дешевле других видов генерации с низкими выбросами CO2

Атомная энергия дешевая, когда она старая. Строительство новых атомных электростанций с учетом всех экологических норм и норм по выводу из эксплуатации этих станций, норм по захоронению отработанного ядерного топлива требует много денег.

Себестоимость производства энергии на атомных станциях в 3-4 раза больше себестоимости производства энергии на солнечных или ветровых электростанциях

Здесь в принципе не стоит спорить, какую энергию выбирать, если смотреть на ее себестоимость – конечно, атом будет дороже. Просто обычно никто не учитывает средства, которые были потрачены во времена Советского Союза. Атомные станции в основном уже амортизированы, их энергоблоки отработали свой ресурс и сейчас действуют в продленном сроке эксплуатации.

Миф 5. Из-за ветряков гибнут птицы

Если говорить о гибели птиц от ветряков, то надо сравнивать, как другая деятельность человека влияет на птиц.

Мифы о зеленой энергетике

Больше всего птицы погибают от уличных котов

На втором месте стоят многоэтажки, поскольку птицы не замечают стекла, бьются об него и погибают. Гибель птиц от ветрогенераторов находится где-то на втором или третьем месте с конца списка. Она настолько незначительна, что составляет менее одной сотой процента.

Миф 6. Компоненты солнечной станции сложные. Их устанавливают только специалисты

В этом нет большой проблемы, потому что строительство солнечной станции является самым быстрым среди любых других электрических станций. Если поверхность ровная, если там нет камней и это не горы, то проект самого строительства занимает от 3 до 6 месяцев. Если человек хочет на этом сэкономить и построить станцию для собственных нужд, он может в этом разобраться при наличии соответствующего образования у него, или у кого-то из родственников или друзей.

Мифы о зеленой энергетике

Миф 7. "Зеленая" энергетика не самостоятельная. Что делать, когда нет ветра и солнца?

Конечно, полный 100% переход на возобновляемые источники энергии, который будет включать только производство энергии с помощью солнца и ветра, на первый взгляд кажется невозможным.

Бывают периоды, от 10 минут до часа, когда нет ни ветра, ни солнца. Для этого должны быть построены какие-то резервные или маневровые мощности

Ветер может изменяться за 15 минут в пределах 50% своей мощности. Так же солнце может изменять интенсивность своего излучения при ясной или облачной погоде, что влияет на производство энергии. Но развитие маневровых мощностей требует средств. Сейчас маневровые мощности не могут развиваться, потому что у нас в принципе не полностью сформирован рынок энергии, у нас нет индикативных цен по балансированию на рынке балансирующих услуг.

Мифы о зеленой энергетике

Поэтому у нас также остается угольная генерация, которая для того и существует, чтобы быстро набрать или снизить мощность при тех или иных погодных условиях. Для этого необходимо разработать нормальную правовую базу для создания условий по производству новых маневровых мощностей, которые будут не угольными, вроде аккумуляторных станций, которые очень популярны во всем мире, или водородной энергетики, которую достаточно активно внедряют страны Европы и мира. Именно в этих двух направлениях я вижу будущее энергетической отрасли, и не только в Украине.

Миф 8. Возобновляемая энергетика – единственный вид генерации, который получает субсидии

"Зеленая" энергетика субсидируется только на уровне закона. Мы говорим о том, что законом предусмотрены такие условия, что инвестору выгодно вкладывать деньги в "зеленую" энергетику.

Все средства, которые тратятся на оплату электроэнергии, которая была произведена из возобновляемых источников, идут от рынка.

Из государственного бюджета никогда не выделялось ни копейки на покрытие расходов по закупке "зеленой" энергии

В отличие от традиционной генерации, где, как мы знаем, уже много лет субсидируется угольная промышленность, убыточные государственные угольные шахты. В тарифы на производство энергии на атомных электростанциях закладываются только операционные расходы – туда не закладываются расходы на вывод их из эксплуатации, но это дорого и это рано или поздно произойдет.

Мифы о зеленой энергетике

Миф 9. Материалы солнечных панелей вредны для здоровья

Украинцы в повседневной жизни используют очень много вещей, вредных для здоровья. Материалы, используемые для создания солнечных панелей (кадмий, свинец), по сути может и вредны, но они уже использованы.

По такому же принципу созданы обычные батарейки, которыми мы пользуемся ежедневно – они не вредят здоровью, пока их не раскусить. Солнечная панель тоже не будет вредной, пока ее не разбить. Современные технологии достигли такого уровня, что все монтируемые установки не излучают радиацию и не вызывает болезней, когда ты просто находишься рядом или касаешься солнечной панели.

Мифы о зеленой энергетике

В практике работы в регуляторе была такая информация, когда кто-то из общины спрашивал девелоперов, не повредит ли солнечная станция мужскому населению, потому что некоторым вложили в уши, что солнечные панели вредно влияют на мужскую силу. Это просто чушь.

Миф 10. Солнечные станции притягивают молнии

Любой проводник притягивает молнии. Это может быть дерево или что-то, что стоит отдельно в поле. Для этого существуют молниеотводы, которые забирают на себя удары молний. В этом нет проблемы, и говорить об этом просто смешно.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!