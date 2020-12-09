Анекдоты дня: самые смешные приколы за 9 декабря

Говорят, если третий день подряд у вас нет желания работать, – значит, это среда.

Чтобы поднять настроение своим читателям, OBOZREVATEL публикует подборку смешных анекдотов и приколов за 9 декабря.

Поколение людей, которое стирало пакеты, трудно убедить в том, что медицинская маска – одноразовая.

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Детство заканчивается в тот момент, когда ты перестаёшь бояться сдавать кровь на анализ и начинаешь бояться его результатов.

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Чтобы купить товары по сниженным ценам, нужно поймать момент, когда "Черные пятницы" уже закончатся, а новогодние скидки еще не начнутся.

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– Ребе, как вы считаете, женщинам можно верить?

– Конечно, можно. Пусть верят!

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Все время удивляюсь, как в нашей стране уживаются две фразы: "Не занимайтесь самолечением" и "Запись к врачу – через три недели".

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– Как прекратить есть на ночь? – Могу рассказать. – Рассказать и я могу, а как прекратить?

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2020 года украинцев ждет дополнительный выходной день в честь католического Рождества. Всего будет 22 рабочих и 9 выходных дней.