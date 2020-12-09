Анекдоти дня: найсмішніші приколи за 9 грудня

Кажуть, якщо третій день поспіль у вас немає бажання працювати, – значить, це середа.

Щоб підняти настрій своїм читачам, OBOZREVATEL публікує добірку смішних анекдотів і приколів за 9 грудня.

Покоління людей, яке прало пакети, важко переконати в тому, що медична маска є одноразовою.

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Дитинство закінчується в той момент, коли ти перестаєш боятися здавати кров на аналіз і починаєш боятися його результатів.

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Щоб купити товари за зниженими цінами, потрібно піймати момент, коли "Чорні п'ятниці" вже закінчаться, а новорічні знижки ще не почнуться.

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– Ребе, як ви вважаєте, жінкам можна вірити?

– Звичайно, можна. Нехай вірять!

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Весь час дивуюся, як у нашій країні уживаються дві фрази: "Не займайтеся самолікуванням" і "Запис до лікаря – через три тижні".

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– Як припинити їсти на ніч? – Можу розповісти. – Розповісти і я можу, а як припинити?

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні 2020 року українців чекає додатковий вихідний день на честь католицького Різдва. Всього буде 22 робочих і 9 вихідних днів.