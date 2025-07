Зеленский подписал указы о синхронизации украинских санкций с пакетами ЕС: кого они касаются

Президент Украины Владимир Зеленский 8 июля подписал сразу три решения Совета национальной безопасности и обороны о синхронизации украинских санкций с последними санкционными пакетами Европейского Союза. Также глава государства приказал Министерству иностранных дел проинформировать об этом соответствующие органы ЕС, США и других государств.

Реализацию и мониторинг эффективности ограничительных мер будет осуществлять Кабмин вместе со Службой безопасности и Нацбанком Украины. Об этом говорится в президентских указах №471, 472 и 473.

Как рассказал OBOZ.UA уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, речь идет о синхронизации украинских санкций с 15-м, 16-м и 17-м пакетами Евросоюза.

15-й пакет санкций охватил физических и юридических лиц из России, Беларуси, Китая и других стран. Среди фигурантов – российский летчик Александр Азаренков, причастный к удару по больнице "Охматдет", и производитель боевых роботов ООО "Гумич".

16-й пакет касается фигурантов из России, Китая, Турции и других стран. В перечень вошли Центр "ВОИН", занимающийся военно-патриотическим воспитанием на оккупированных территориях, и ООО "Южный флот", которое перевозит российскую нефть теневым флотом.

17-й пакет также включает компании из России, Китая, Турции и других стран. Под эти санкции попали, в частности, золотодобывающая компания "Петропавловск" и китайская Skywalker Technology Co. Ltd, причастная к производству дронов для России.

Напомним, что Украина подчеркивает важность полной синхронизации санкций между всеми партнерами санкционной коалиции. Поэтому 1 июля Украина синхронизировала свои санкции с 9-м, 10-м, 11-м, 12-м, 13-м и 14-м санкционными пакетами Евросоюза против России и ввела ограничения в отношении 403 физических лиц и 188 компаний. Это стало первым случаем гармонизации украинского санкционного режима с европейским.

Указы касались лиц, причастных к нарушению прав человека в Беларуси, в Иране, а также причастных к военной поддержке России в войне против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, также Украина сегодня ввела санкции против китайских компаний. В частности, ограничения касаются компаний, чьи компоненты нашли в сбитых 4 июля БПЛА Shahed.

Санкции затронули, в частности, Central Asia Silk Road International Trade (Тяньцзинь); Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co (Сучжоу); Shenzhen Royo Technology Co (Гонконг); Shenzhen Jinduobang Technology Co (Шэньчжэнь); и Ningbo Benin Machine Tool Co (Нинбо).

