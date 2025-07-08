Производили запчасти для "Шахедов": Зеленский ввел санкции против компаний из Китая

Украина ввела санкции против китайских компаний. В частности, ограничения касаются компаний, чьи компоненты нашли в сбитых 4 июля БПЛА Shahed.

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Соответствующий указ президента Владимира Зеленского был опубликован 8 июля. Санкции затронули таких юридических лиц (все – КНР):

Central Asia Silk Road International Trade (Тяньцзинь);

Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co (Сучжоу);

Shenzhen Royo Technology Co (Гонконг);

Shenzhen Jinduobang Technology Co (Шэньчжэнь);

Ningbo Benin Machine Tool Co (Нинбо).

Известно, в частности, что Ningbo Benin Machine и Suzhou Ecod Precision поставляли продукцию российским предприятиям. Это происходило в разгар полномасштабной войны в 2024-2025 годах, сообщала СБУ 4 июля.

Санкции включают блокирование активов, запрет торговли и перевозок и тому подобное. Кроме того, тем же документом предписано Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы ЕС, США и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

Китай и поставки для России

Китай, напомним, неоднократно заявлял, что якобы не поставляет вооружение ни одной из сторон в войне РФ против Украины. Однако с осени 2024 года западные СМИ неоднократно сообщали о наличии доказательств тайных поставок вооружения со стороны китайских компаний в Россию. В Украине же после массированных обстрелов гражданских городов находили подтверждение этим данным.

В частности, в октябре-2024 в Соединенных Штатах Америки установили факт передачи Китаем готовых боевых дронов стране-агрессору России для использования в войне против Украины. До этого Пекин "ловили" только на передаче Москве компонентов двойного назначения.

Весной 2025 года было зафиксировано, что Китай также поставляет спецхимию, станки, порох и электронику на военные заводы РФ, что позволяет России поддерживать производство оружия на высоком уровне. Зафиксировано не менее 20 таких предприятий, а 80% электроники для российских дронов имеет китайское происхождение.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, немецкий производитель компонентов для электроники Kontron поставлял России запрещенные технологии вопреки действующим в Европейском Союзе санкциям. Это еще раз подтверждает неспособность страны-агрессора самостоятельно обеспечить себя передовыми разработками и ее зависимость от Европы.

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