Украина будет по-новому вводить санкции против России: Зеленский принял важное решение

Украина синхронизирует свои санкции против России с мерами Европейского Союза и других участников "Группы семи". Соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел в действие президент Владимир Зеленский.

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Об этом говорится в указе президента, опубликованном 27 июня. Решение СНБО имеет целью достичь "максимально жестких последствий для Российской Федерации за развязанную против Украины преступную и неспровоцированную войну, дальнейшего ощутимого ограничения военно-промышленного потенциала государства-агрессора".

Обеспечение полной имплементации в юрисдикции Украины санкций, утвержденных международными партнерами, поручили Кабинету министров, Службе безопасности Украины и Национальному банку. Санкции должны быть синхронизированы путем представления на рассмотрение и утверждение СНБО не позднее чем на 15-й день после вступления в силу соответствующего решения государства-партнера или объединения государств.

Также правительство, СБУ, Служба внешней разведки вместе с Офисом генерального прокурора обеспечить синхронизацию с Европейским Союзом, США и другими государствами санкций, введенных Украиной в связи с российской агрессией.

ЕС не смогли ввести 18-ый пакет санкций

25 июня по итогам саммита НАТО в Гааге канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что на следующий день будет запущен 18-й пакет санкций. Но, по его словам, этого будет недостаточно, если к санкциям не присоединятся США.

Впрочем, 26 июня на сайте Европейского совета опубликовали резолюции саммита Евросоюза только с призывом усилить санкции и ограничить способности РФ к ведению войны. И хотя европейские лидеры приветствовали принятие 17-го пакета ограничительных мер против страны-агрессора, согласовать введение новых санкций они не смогли.

Проблема заключалась в том, что итоговый документ подписали не 27 стран-членов ЕС, а только 26. По данным СМИ, страной-отказницей стала Словакия.

А как уже сообщал OBOZ.UA, вопреки тому, что против России продолжают действовать международные санкции, с начала полномасштабного вторжения в Украину она импортировала авиазапчасти от Airbus и Boeing совокупной стоимостью не менее 1 млрд евро. Для обхода санкций агрессор создал целую сеть.

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