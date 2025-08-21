Вскрылась коррупция на 37 млн, среди фигурантов – чиновники и бизнесмены: на Винничине огласили 19 подозрений

В Винницкой области разоблачили системную коррупцию, которая суммарно нанесла ущерб на 37 млн грн. По результатам расследований растраты, присвоения бюджетных средств и других злоупотреблений объявлено 19 подозрений.

О ситуации отчитались генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко и пресс-служба Офиса генерального прокурора (ОГП). Среди фигурантов:

бывший начальник ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области;

должностные лица городских советов;

инспекторы облэнерго;

бывший председатель сельского совета;

государственные регистраторы;

руководители и должностные лица коммунальных и государственных предприятий:

руководители компаний-подрядчиков.

Это уже второй отчет по Винничине за последние недели . Ранее в регионе уже было объявлено 21 подозрение.

За что и кому объявлены подозрения

Схемы с землей и госимуществом

Экс-председатель Микулинецкого сельсовета обвиняется в злоупотреблении и подделке документов для незаконного выделения 29 га сельхозземель – это 38 участков стоимостью 8,4 млн грн .

обвиняется в злоупотреблении и подделке документов для незаконного выделения 29 га сельхозземель – это 38 участков стоимостью . Государственный регистратор исполкома Чечельницкого поселкового совета незаконно зарегистрировал право собственности на нежилое здание коммунальной собственности пгт Литин, находящееся в коммунальной собственности областного совета на сумму 11,5 млн грн.

Государственный регистратор Томашпольской РГА незаконно зарегистрировал право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения на сумму 484 тыс. грн .

Томашпольской РГА незаконно зарегистрировал право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения на сумму . Главный бухгалтер Нападивского сельского совета противозаконно занизила стоимость и подделала документы для продажи объекта недвижимости коммунальной формы собственности по заниженной на 351 тыс. грн стоимости.

Мастера леса ГП "Гайсинский лесхоз" в служебной халатности при охране лесных ресурсов, что привело к незаконной вырубке леса , чем нанесен ущерб окружающей среде на сумму 2,7 млн грн.

в служебной халатности при охране лесных ресурсов, что привело к незаконной , чем нанесен ущерб окружающей среде на сумму 2,7 млн грн. Два инспектора АО "Винницаоблэнерго" в краже электроэнергии на общую сумму 900 тыс. грн с помощью несанкционированного вмешательства в системы учета.

Махинации с бюджетными средствами

Бывший начальник ГСЧС в Винницкой области подозревается в растрате средств при закупке 790 комплектов РХБ-защиты, которые оказались некачественными, общая сумма закупки – 6,3 млн грн .

в Винницкой области подозревается в растрате средств при закупке 790 комплектов РХБ-защиты, которые оказались некачественными, общая сумма закупки – . Начальник отдела по вопросам управления коммунальной собственностью Калиновского горсовета, подрядчик и технадзор присвоили средства во время капремонта дороги на сумму 1,1 млн грн.

Начальник Управления труда и соцзащиты населения и начальник отдела бухучета Жмеринского городского совета начисляли зарплату "мертвым душам" , присвоив 683 тыс. грн .

Жмеринского городского совета начисляли , присвоив . Директор ООО "Жил Сити Строй" завладел бюджетными средствами, выделенными на утепление домов в г. Ладыжин, в сумме почти 800 тыс. грн.

Подрядчик-ФЛП и организатор схемы присвоили бюджетные средства при проведении строительных работ на сумму 1,5 млн грн .

. Уполномоченное лицо по публичным закупкам коммунального учебного заведения КЗ "Жмеринский лицей № 1" растратила бюджетные средства при закупке товаров по завышенным ценам на сумму 298 тыс. грн.

Бухгалтер КУ " Центр предоставления социальных услуг ", КЗ "Местная пожарная охрана" Бабчинецкого сельского совета Могилев-Подольского района присвоила 420 тыс. грн бюджетных средств.

", КЗ "Местная пожарная охрана" Бабчинецкого сельского совета Могилев-Подольского района присвоила бюджетных средств. Главный администратор центра обслуживания клиентов ООО "Энера Винница" допустил служебную халатность при возмещении компенсации поставщикам электроэнергии на сумму 1,4 млн грн.

"Подготовлены ходатайства об избрании мер пресечения и отстранении подозреваемых от занимаемых должностей. Досудебное расследование по уголовным производствах осуществляется под процессуальным руководством прокуроров органов прокуратуры Винницкой области", – резюмировали в ОГП.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Николаевской и Запорожской областях разоблачили многочисленные коррупционные схемы, которые нанесли государству ущерб на почти 375 млн грн. В результате 29 фигурантам расследований были объявлены подозрения.

