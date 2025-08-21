Вскрылась коррупция на 37 млн, среди фигурантов – чиновники и бизнесмены: на Винничине огласили 19 подозрений
В Винницкой области разоблачили системную коррупцию, которая суммарно нанесла ущерб на 37 млн грн. По результатам расследований растраты, присвоения бюджетных средств и других злоупотреблений объявлено 19 подозрений.
О ситуации отчитались генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко и пресс-служба Офиса генерального прокурора (ОГП). Среди фигурантов:
- бывший начальник ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области;
- должностные лица городских советов;
- инспекторы облэнерго;
- бывший председатель сельского совета;
- государственные регистраторы;
- руководители и должностные лица коммунальных и государственных предприятий:
- руководители компаний-подрядчиков.
Это уже второй отчет по Винничине за последние недели . Ранее в регионе уже было объявлено 21 подозрение.
За что и кому объявлены подозрения
Схемы с землей и госимуществом
- Экс-председатель Микулинецкого сельсовета обвиняется в злоупотреблении и подделке документов для незаконного выделения 29 га сельхозземель – это 38 участков стоимостью 8,4 млн грн.
- Государственный регистратор исполкома Чечельницкого поселкового совета незаконно зарегистрировал право собственности на нежилое здание коммунальной собственности пгт Литин, находящееся в коммунальной собственности областного совета на сумму 11,5 млн грн.
- Государственный регистратор Томашпольской РГА незаконно зарегистрировал право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения на сумму 484 тыс. грн.
- Главный бухгалтер Нападивского сельского совета противозаконно занизила стоимость и подделала документы для продажи объекта недвижимости коммунальной формы собственности по заниженной на 351 тыс. грн стоимости.
- Мастера леса ГП "Гайсинский лесхоз" в служебной халатности при охране лесных ресурсов, что привело к незаконной вырубке леса, чем нанесен ущерб окружающей среде на сумму 2,7 млн грн.
- Два инспектора АО "Винницаоблэнерго" в краже электроэнергии на общую сумму 900 тыс. грн с помощью несанкционированного вмешательства в системы учета.
Махинации с бюджетными средствами
- Бывший начальник ГСЧС в Винницкой области подозревается в растрате средств при закупке 790 комплектов РХБ-защиты, которые оказались некачественными, общая сумма закупки – 6,3 млн грн.
- Начальник отдела по вопросам управления коммунальной собственностью Калиновского горсовета, подрядчик и технадзор присвоили средства во время капремонта дороги на сумму 1,1 млн грн.
- Начальник Управления труда и соцзащиты населения и начальник отдела бухучета Жмеринского городского совета начисляли зарплату "мертвым душам", присвоив 683 тыс. грн.
- Директор ООО "Жил Сити Строй" завладел бюджетными средствами, выделенными на утепление домов в г. Ладыжин, в сумме почти 800 тыс. грн.
- Подрядчик-ФЛП и организатор схемы присвоили бюджетные средства при проведении строительных работ на сумму 1,5 млн грн.
- Уполномоченное лицо по публичным закупкам коммунального учебного заведения КЗ "Жмеринский лицей № 1" растратила бюджетные средства при закупке товаров по завышенным ценам на сумму 298 тыс. грн.
- Бухгалтер КУ "Центр предоставления социальных услуг", КЗ "Местная пожарная охрана" Бабчинецкого сельского совета Могилев-Подольского района присвоила 420 тыс. грн бюджетных средств.
- Главный администратор центра обслуживания клиентов ООО "Энера Винница" допустил служебную халатность при возмещении компенсации поставщикам электроэнергии на сумму 1,4 млн грн.
"Подготовлены ходатайства об избрании мер пресечения и отстранении подозреваемых от занимаемых должностей. Досудебное расследование по уголовным производствах осуществляется под процессуальным руководством прокуроров органов прокуратуры Винницкой области", – резюмировали в ОГП.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Николаевской и Запорожской областях разоблачили многочисленные коррупционные схемы, которые нанесли государству ущерб на почти 375 млн грн. В результате 29 фигурантам расследований были объявлены подозрения.
