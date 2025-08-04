"Должность не дает иммунитета": Кравченко заявил о разоблачении коррупции на 60 млн грн

Украинские правоохранители разоблачили систематическую коррупцию среди депутатов, глав общин, чиновников, руководителей коммунальных и частных предприятий в Винницкой и Херсонской областях. В целом их действия, включавшие растрату, присвоение государственных средств, служебную халатность, злоупотребления и сделок с землей, нанесли бюджету ущерб на почти 60 млн грн.

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Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко."Должность не дает иммунитета. Депутат, начальник отдела или городской голова – отвечать будет каждый. Мы не раздаем индульгенций. Мы обеспечиваем справедливость. Есть преступление – будет ответственность", – предупредил генпрокурор.

Коррупция в Винницкой области

В результате следственных действий было объявлено 21 подозрение. Убытки от их действий оценили в более 14,5 млн грн, также у них обнаружили незадекларированного имущества на 9 млн грн. Среди подозреваемых, которых выделил Кравченко:

депутат Коцюбинского поселкового совета Бучанского района – завладение 2 га земли в Винницкой области мошенническим путем;

– завладение 2 га земли в Винницкой области мошенническим путем; председатель Бершадской громады – внес недостоверные сведения в декларацию, скрыв имущество на 3,8 млн грн, скрыл имущество; при обыске у него изъято 40 патронов калибра 7,62;

бывший председатель и секретарь Суповского сельсовета – помогли в "получении" земли через злоупотребления и подделку документов, ущерб 580 тыс. грн.

Также, по данным ОГП, есть и другие фигуранты:

начальник отдела Винницкого городского совета – завладение квартирами стоимостью 576 тыс. грн по предварительному сговору с группой лиц;

начальник отдела Калиновского горсовета , депутат этого же совета, директор ООО и ФЛП – растрата 2,5 млн грн при ремонте дорог;

, депутат этого же совета, директор ООО и ФЛП – растрата 2,5 млн грн при ремонте дорог; экс-директор ЧАО "Гниванский завод спецжелезобетона" – закупка песка по завышенным ценам, убытки 5 млн грн;

и.о. директора предприятия НААН Украины – недекларирование имущества почти на 5 млн грн;

– недекларирование имущества почти на 5 млн грн; заместитель директора департамента Винницкого горсовета – завышение стоимости работ по освещению улиц, ущерб 1,7 млн грн;

начальник отдела образования Бершадского горсовета – закупка товара с переплатой, убытки 994 тыс. грн;

директор центра ПТО в г. Винница и ФЛП – фиктивная закупка оборудования, убытки 883 тыс. грн;

руководитель КП Студенянской ТГ – злоупотребление при закупке экскаватора, ущерб 600 тыс. грн;

депутат Коцюбинского поселкового совета – мошенническим путем завладел участком площадью 2 га;

– мошенническим путем завладел участком площадью 2 га; руководство Могилев-Подольского горсовета – растрата почти 1 млн грн на строительстве сетей освещения;

директор КП Гайсинского горсовета – переплата при закупках товара, убытки 500 тыс. грн.

"В рамках уголовных производств установлены убытки более чем на 14,5 млн грн, еще почти 9 млн грн – стоимость незадекларированного имущества", – уточнили в прокуратуре.

Коррупция в Херсонской области

Действия коррупционеров в этом регионе нанесли ущерб 36,2 млн грн. Объявлено 9 подозрений, Кравченко выделил такие кейсы:

руководительнице медучреждения областного совета и ее сообщнице – поставки непригодных для использования медицинских товаров, убытки – 3,1 млн грн;

– поставки непригодных для использования медицинских товаров, убытки – 3,1 млн грн; начальнику подразделения горсовета – технадзор "на бумаге": укрытия не установлены, средства уплачены, ущерб – 1,2 млн грн.

Кроме того, подозрения, по информации ОГП, получили:

директор ООО – завладение бюджетными средствами, выделенными на реставрацию Херсонского областного художественного музея им. О. Шовкуненко и легализовал их через подконтрольные компании, ущерб – 28,4 млн грн;

– завладение бюджетными средствами, выделенными на реставрацию Херсонского областного художественного и легализовал их через подконтрольные компании, ущерб – 28,4 млн грн; основателю ООО, реконструировавший детсад в с. Музыковка – фиктивные акты выполненных работ с недостоверными сведениями об объемах и материалах, убытки – 1,3 млн грн;

директор ООО и инженер технадзора – завышение объемов при ремонте крыши школы, убытки – 1,05 млн грн;

– завышение объемов при ремонте крыши школы, убытки – 1,05 млн грн; главная бухгалтер КП г. Херсон – незаконные выплаты пяти лицам, фактически не работавшим, убытки – 630 тыс. грн;

главная бухгалтер сельсовета Херсонского района – заключение договора с ФЛП без проверки документов, убытки – 551 тыс. грн.

Ранее OBOZ.UA сообщал о разоблачении коррупционных схем в Кировоградской области на более 100 млн грн. К сделкам с добычей песка, землей, государственными закупками, а также завладением средств оказались причастны действующие и бывшие местные чиновники, должностные лица коммунальных учреждений и госпредприятий, которым объявили десятки подозрений.

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