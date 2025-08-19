В двух областях Украины разоблачили коррупцию на 375 млн грн: объявлено 29 подозрений

В Николаевской и Запорожской областях разоблачили многочисленные коррупционные схемы, которые нанесли государству ущерб на почти 375 млн грн. В результате 29 фигурантам расследований были объявлены подозрения.

Видео дня

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко. Он отметил, что среди подозреваемых – местные политики, руководители частных и государственных предприятий, госслужащие. Всего на Николаевщине объявили 20 подозрений, на Запорожье – 9.

Николаевская область

Баштанковский городской голова – растрата средств общины и содействие в завладении ими при закупке одежды для военных. По данным с сайта городской общины, должность занимает Александр Береговой.

– растрата средств общины и содействие в завладении ими при закупке одежды для военных. По данным с сайта городской общины, должность занимает Александр Береговой. Директор ЧАО "УМР "Гидроэнергострой " – незаконная добыча более 116 тысяч кубометров гранита. В открытых реестрах значится, что это Василий Пророчук.

Трое должностных лиц Госпродпотребслужбы – двое за взятки, один за служебную халатность.

– двое за взятки, один за служебную халатность. Директор ГП "Агентство местных дорог Николаевской области" и руководитель подрядной компании – растрата средств, выделенных на укрепление и защиту энергетического объекта.

и руководитель подрядной компании – растрата средств, выделенных на укрепление и защиту энергетического объекта. Другие чиновники причастны к злоупотреблениям на строительстве моста, закупках электрооборудования и генераторов по завышенным ценам, незаконному премированию.

Запорожская область

Новоалександровский сельский голова – растрата средств на закупке кондиционеров. На сайте Запорожской РГА указано, что сельсовет возглавляет Александр Корниенко.

Председатель Камышеваского поселкового совета – злоупотребления при заключении договора на поставку электроэнергии.

– злоупотребления при заключении договора на поставку электроэнергии. Бывший и нынешний чиновники Департамента образования и науки Запорожского горсовета – служебная халатность при ремонте школьных укрытий и растрата миллионов на закупке систем бесперебойного питания.

– служебная халатность при ремонте школьных укрытий и растрата миллионов на закупке систем бесперебойного питания. Руководитель подрядной организации – завладение средствами общества.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Волынской области правоохранители разоблачили масштабные махинации с землей, повлекшие миллионные убытки. По оценке генпрокурора Руслана Кравченко, местные чиновники и подрядчики, злоупотребляя служебным положением, устроили земельный дерибан.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!