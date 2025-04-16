Украина и США могут подписать меморандум о полезных ископаемых в ближайшие дни: в Минэкономики рассказали подробности

Украина и Соединенные Штаты Америки ведут активные переговоры по соглашению об украинских полезных ископаемых. Планируется, что промежуточный результат будет закреплен документом, который может быть подписан уже в ближайшее время на этой неделе.

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Об этом в эфире телемарафона в среду, 16 апреля, рассказал замминистра экономики Тарас Качка. По его словам, украинские и американские чиновники хотят зафиксировать подписями прогресс в этих переговорах.

"Это важно, ведь у общественности есть много вопросов, а когда много вопросов, начинают появляются разные слухи... Поэтому мы рассчитываем, что сегодня, возможно, даже какой-то документ будет подписан", – отметил он.

В настоящее время, по словам чиновника, разрабатывается прагматичная юридическая конструкция, а в ближайшие дни может быть подписан документ.

Следующий раунд переговоров запланирован на 24 апреля, сказал Качка. Работа над окончательным соглашением продолжается, стороны проводят консультации.

"Поэтому окончательного текста соглашения на этой неделе еще не будет. Работы много, потому что идеи, заложенные в соглашение со стороны США, их нужно доработать, чтобы они были реалистичными и гармоничными", – добавил он.

Замглавы ведомства также отметил, что и Киев, и Вашингтон находятся под давлением в вопросе о соглашении по поводу полезных ископаемых, поэтому в первую очередь хотят очертить параметры документа, которые позволили бы "спокойнее работать дальше".

"Потому что технической работы остается действительно много. Сейчас есть желание четко подчеркнуть под подпись, что мы видим этот прогресс, базовые параметры и готовы максимально двигаться дальше", – подытожил он.

Напомним, что 16 апреля первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко заявила, что Украина и США достигли прогресса в переговорах о создании фонда инвестиций в восстановление страны за счет разработки месторождений полезных ископаемых. Соглашение об экономическом партнерстве уже почти готово, и в ближайшее время его планируют закрепить в меморандуме.

Как сообщал OBOZ.UA, журналисты Reuters писали, что новый проект соглашения о полезных ископаемых, предоставленный США, предусматривает контроль американцев над украинским газопроводом, через который российский газ поставлялся в Европу.

Документ также включает в себя привилегированный доступ к месторождениям Украины и потребует размещать в общем фонде все доходы от эксплуатации ископаемых. В то же время, этот вариант соглашения не включает гарантий безопасности для Украины.

Кроме того, по информации СМИ, переговоры между представителями Украины и США по соглашению проходят в напряженных и враждебных тонах. Стороны не могут прийти к общему видению будущего сотрудничества. В частности, встреча в Вашингтоне 11 апреля характеризовалась "антагонистической" атмосферой.

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