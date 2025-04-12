Переговоры по ископаемым между Украиной и США прошли напряженно и во враждебных тонах – СМИ

Переговоры между представителями Украины и Соединенных Штатов касательно сделки по полезным ископаемым протекают в напряженных и враждебных тонах. Стороны по-прежнему не могут прийти к общему видению будущего сотрудничества.

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В частности, встреча в Вашингтоне, которая состоялась 11 апреля, характеризовалась "антагонистической" атмосферой. Об этом сообщает Reuters.

Официальные лица США и Украины провели очередную встречу по сделке о доступе к минеральным ископаемым Украины. Источник, осведомленный о ситуации, утверждает, что перспективы прорыва были скудными.

Напряженность на переговорах в Вашингтоне возникла из-за последнего проекта предложения администрации президента США Дональда Трампа, который является более обширным, чем первоначальная версия. Представитель Министерства финансов США подтвердил факт обсуждения сделки, но не предоставил никаких подробностей. В ведомстве лишь отметили, что на встрече обсуждались "технические вопросы".

Согласно имеющимся данным, последняя версия проекта предоставит США привилегированный доступ к минеральным месторождениям Украины и потребует от Киева вложить в совместный инвестиционный фонд все доходы от эксплуатации природных ресурсов украинскими государственными и частными фирмами. Однако предлагаемая сделка не предоставит Киеву гарантий безопасности США.

Кроме того, в документе обнаружили, что США требуют, чтобы Международная корпорация финансирования развития правительства США взяла под контроль газопровод от российского энергетического гиганта "Газпром" через Украину в Европу.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что подписать соглашение с США украинская делегация сможет только в том случае, когда оно будет выгодно обеим сторонам. Он подчеркнул, что главным условием такого договора является паритет сторон.

Как сообщал OBOZ.UA, украинское правительство уже выделило 113 млн грн из резервного фонда госбюджета на подготовку проекта соглашения Украины и США по ископаемым. Деньги будут потрачены на консультационные услуги.

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