США хотят взять под контроль украинский газопровод: Reuters раскрыли детали новых требований

Между Украиной и США продолжаются переговоры по соглашению о полезных ископаемых. Новый проект документа, предоставленного Штатами, предусматривает, что США получают под свой контроль в том числе украинский газопровод, через который происходили поставки российского газа в Европу.

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Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание Reuters. "Источник сообщил, что одной из "пасхалок", найденных в документе, было требование США к Международной корпорации финансирования развития правительства США взять под контроль газопровод от российского энергетического гиганта "Газпром" через Украину в Европу", – говорится в сообщении.

Последний проект предоставит США привилегированный доступ к месторождениям полезных ископаемых Украины и потребует от Киева размещать в совместном инвестиционном фонде все доходы от эксплуатации природных ресурсов украинскими государственными и частными компаниями. Предложенное соглашение, однако, не предоставит Украине гарантии безопасности.

Украинское правительство наняло юридическую фирму Hogan Lovells в качестве внешнего советника по соглашению с минералами, сообщил источник. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение о добыче полезных ископаемых должно быть выгодным для обеих стран и может быть структурировано таким образом, что поможет модернизировать Украину.

Высокопоставленные украинские чиновники, включая премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра финансов Сергея Марченко, через две недели будут в Вашингтоне на встречах Международного валютного фонда и Всемирного банка, включая встречу министров, ориентированную на Украину, 25 апреля, сообщили многочисленные источники, знакомые с планами.

Напомним, 11 апреля украинская делегация прибыла в Вашингтон для участия в новом раунде переговоров о "ресурсной" операции. Украинские власти уверяют, что партнерство с Вашингтоном не помешает европейскому курсу и не будет противоречить условиям Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом (ЕС), и это условие является "красной линией номер 1" для украинской стороны.

Ожидается, что переговоры в Вашингтоне продлятся два дня и будут носить технический характер. Поэтому в делегацию Украины не входят топ-чиновники, которые могли бы подписать соглашение. Да, делегацию возглавляет заместитель министра экономики по торговле Тарас Качка, а в ее составе – представители министерств экономики и юстиции.

Как объяснял нардеп Ярослав Железняк, в полученном Украиной 23 марта варианте соглашения 58 страниц, поэтому предложенный Штатами документ значительно отличается от предыдущего варианта. Прежде всего, это не меморандум о намерениях, а конкретный план работы соответствующего фонда, любые изменения в котором возможны только с согласия американцев. "Это уже не рамочный меморандум о намерениях. Это большое и очень четкое соглашение. И оно не в нашу сторону", – констатировал Железняк.

Однако следует учитывать, что это лишь проект, предоставленный США. Последующие переговоры не исключают внесения изменений в текст. По словам нардепа, этот документ не согласован и в таком виде "он точно не пройдет одобрение в Украине".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Кабинет министров выделил 113 млн грн из резервного фонда госбюджета на подготовку проекта соглашения Украины и США по ископаемым (т.н. соглашение о редкоземельных металлах). Деньги будут потрачены на консультационные услуги.

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