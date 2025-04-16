"Есть существенный прогресс": Свириденко рассказала о результатах переговоров с США об ископаемых

Украина и США достигли прогресса в переговорах о создании фонда инвестиций в восстановление страны за счет разработки месторождений полезных ископаемых. Соглашение об экономическом партнерстве уже почти готово, и в ближайшее время его планируют закрепить в меморандуме. Ожидается, что документ откроет новые возможности для инвестиций и развития украинской экономики.

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Об этом 16 апреля сообщила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко. "Позитивный новый шаг с Соединенными Штатами по соглашению об экономическом партнерстве и создании фонда инвестиций в восстановление Украины", – говорится в официальном сообщении.

По словам украинской стороны, технические команды по обе стороны уже провели значительную работу над текстом соглашения. "Есть существенный прогресс, юристы сделали правильные акценты в драфте соглашения. Спасибо переговорщикам в обеих командах", – говорится в комментарии.

Договоренности стороны планируют в ближайшее время зафиксировать в меморандуме о намерениях. В то же время идет финализация конкретных пунктов соглашения. "Многое уже проработано, и уровень соглашения должен быть достаточно высоким", – подчеркнули в украинской делегации.

Ожидается, что по завершении работы документ будет вынесен на ратификацию в Верховную Раду Украины. Соглашение должно открыть новые возможности для инвестиций, способствовать экономическому росту и развитию как в Украине, так и в Соединенных Штатах.

Ранее 16 апреля стало известно, что американская администрация готова смягчить часть требований для подписания соглашения о полезных ископаемых с Украиной. В частности, в Белом доме втрое снизили сумму помощи, которую требовали, чтобы вернула Украина.

Как отмечают источники Bloomberg, теперь речь идет не о 300 млрд долларов, а о 100 млрд. Сообщается, что на этой неделе юристы (до 20 апреля) продолжат работу над проектом соглашения. Следующая встреча должна пройти онлайн – на ней Белый дом хочет получить детали по конкретным проектам, которые могут быть инициированы в рамках соглашения.

Напомним, 11 апреля украинская делегация прибыла в Вашингтон для участия в новом раунде переговоров о "ресурсной" сделке. Украинские власти уверяют, что партнерство с Вашингтоном не помешает европейскому курсу и не будет противоречить условиям Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом (ЕС), и это условие является "красной линией номер 1" для украинской стороны.

Президент Украины Владимир Зеленский должен был подписать соглашение о редкоземельных металлах еще в конце февраля. Предполагалось, что сначала будет заключено рамочное соглашение, однако Вашингтон сразу же предложил полноценный договор, предусматривающий контроль США над энергетической и добывающей отраслями Украины. Однако из-за дипломатического спора, возникшего прямо в Белом доме между Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, документ не был подписан.

1 апреля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что Украина получила обновленное соглашение и начала консультации с американской стороной по поводу текста документа. В нем оказалось еще больше требований, чем было раньше, – теперь соглашение охватывало не только редкоземельные металлы, но и все минеральные ресурсы Украины. Однако в Белом доме убрали требование передать в американское управление атомные АЭС Украины.

Чуть позже в американских медиа появился новый черновик соглашения Украины и США о полезных ископаемых, в том числе редкоземельных металлах. В предположительном документе нет гарантий безопасности для Украины, зато есть обязательство "возместить" Штатам полученную ранее финансовую и военную помощь. При этом речь могла идти все о том же варианте соглашения, о котором рассказывал украинский нардеп Ярослав Железняк ("Голос"), называя его "ужасом". По крайней мере, в варианте от американских СМИ тоже содержатся такие пункты:

Украина должна отдавать половину прибыли от разработки природных ресурсов в фонд, контролируемый США;

в соглашении нет "ни слова" о гарантиях безопасности для Украины;

Штаты будут иметь "право первого предложения" по новым проектам в Украине и право вето на продажу украинских ресурсов третьим странам;

в первый год действия соглашения Украине будет запрещено предлагать третьим лицам какие-либо инвестиционные проекты с более выгодными финансовыми или экономическими условиями, чем те, которые предлагаются США.

Впрочем, в СМИ также сообщали, что США требуют изымать всю прибыль из фонда, пока Украина не вернет всю полученную помощь за время войны, а также добавлять к ней 4% годовых. Прибыль от фонда должна быть реинвестирована в украинские проекты по добыче полезных ископаемых, хотя точная доля такой прибыли остается неясной.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Кабинет министров выделил 113 млн грн из резервного фонда госбюджета на подготовку проекта соглашения Украины и США по ископаемым. Деньги будут потрачены на консультационные услуги.

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