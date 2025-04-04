'У нас не те объемы': Зеленский отреагировал на новые пошлины США для Украины

Товарооборот между Соединенными Штатами и Украиной колеблется от 3,5 до 3,8 млрд. долларов. Это очень малые объемы. Поэтому новые пошлины, которые в ходе своей торговой войны со всем миром ввел президент США Дональд Трамп, на нашей стране не проявятся.

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Это 4 апреля объяснил президент Украины Владимир Зеленский. Однако он отметил, что такие объемы товарооборота "не очень хороши для экономики".

"Товарооборот очень мал. Для экономики это не очень хорошо, а по вопросу тарифов они влиять на нас не будут – в целом на нашу экономику", – сказал глава государства.

Владимир Зеленский подчеркнул, что военная помощь Украине от США к товарообороту между странами не относится, так что новые пошлины никак на такую помощь не повлияют.

"Объем снабжения оружием никак не влияет на это", – объяснил он.

Также президент Украины напомнил, что ранее США уже облагали значительными пошлинами украинский металлопрокат.

"Мы понимаем, какие пошлины были еще до этого на нашу металлургию. На металлургию у нас было 25% еще раньше. Затем после начала полномасштабной войны тариф был уменьшен, на сегодняшний день он вернулся. Но это не те объемы, о которых сегодня можно говорить, что есть проблемы. Для нас это не проблема", – отметил Владимир Зеленский.

Зато, по его словам, следует ожидать, что США начнут экономическое давление на Россию как страну-агрессорку.

"Я думаю, будут соответствующие шаги в ближайшее время. Мы очень этого ожидаем. Это ужесточение санкционного давления на "русских" за то, что они не хотят заканчивать войну. У нас есть такая информация, что Америка близка к таким мерам", – сказал украинский лидер.

Как сообщал OBOZ.UA, американская администрация ввела пошлины на импорт из большинства стран мира. Не обошла эта судьба и Украину – с 5 апреля весь украинский экспорт будет идти в США с налогом в 10%.

Но эта пошлина заденет меньшую долю товаров, поскольку на подавляющую часть экспорта наложены 25%-ные пошлины, рассказал специально для OBOZ.UA глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Тем временем Китай нанес удар пошлинами по США в ответ на решение Дональда Трампа. Американский импорт в КНР будет облагаться дополнительно 34%-й пошлиной.

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