Трамп объявил торговую войну всему миру: эксперт оценил последствия для Украины

Американская администрация ввела пошлины по импорту из большинства стран мира. Не обошла эта судьба и Украину – с 5 апреля весь украинский экспорт будет идти в США с налогом в 10%. Но эта пошлина затронет меньшую долю товаров, поскольку на подавляющую часть экспорта наложены 25%-ные пошлины.

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Об этом OBOZ.UA заявил глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он напомнил о сильном дисбалансе, сложившемся в торговых отношениях Украины с США в 2024 году:

было экспортировано товаров и услуг на 820 млн долларов ;

; импортировано на 3,2 млрд долларов.

В то же время, подавляющая часть украинского экспорта общей стоимостью 516 млн долларов – это были черные металлы и изделия из них (в частности, алюминий и сталь). На эту категорию товаров американская администрация наложила 25% пошлин еще 12 марта.

Таким образом, 10% пошлины приходится только на товары стоимостью чуть более 200 млн долларов. Это в основном аграрная продукция, растительные масла, молочная продукция и зерно.

"То есть, да, действительно, вот в результате этих пошлин пострадают там малые сельскохозяйственные предприятия, которых продукция на американском рынке станет на 10% дороже. Но крупный бизнес, но рядовой украинский гражданин не пострадает просто потому, что пошлины вводятся на те товары, которые мы продаем в Соединенные Штаты Америки, а те, что мы покупаем из Соединенных Штатов Америки – их налогообложение никоим образом не меняется. Поэтому, с этой точки зрения, как раз, я не вижу здесь каких-либо существенных проблем", – отмечает Олег Пендзин.

Как уже сообщал OBOZ.UA, министерша экономики Украины Юлия Свириденко подтвердила, что пошлины США для Украины не повлияют на курс валют и цены на продукты в нашей стране. Более того, она предположила, что "торговая война Дональда Трампа" может иметь обратный эффект – "изгнанные" из США производители могут начать снижать цены.

В то же время, по мнению главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетьманцева, Украина не сможет избежать косвенных негативных последствий. "Глобальная торговая война существенно ударит по нашим экономическим и торговым партнерам, прежде всего ЕС. Они будут замедляться, следовательно, будут генерировать меньше денег, что будет уменьшать возможности помощи", – отметил он.

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