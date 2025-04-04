Иск в ВТО, пошлина 34%, ограничения для редкоземельных металлов: Китай объявил о суровом ответе на торговые меры Трампа

Китай нанес ответный удар пошлинам по США в ответ на решение президента Дональда Трампа. Американский импорт в КНР будет облагаться дополнительно 34%-ой пошлиной. Ограничение вступает в силу с 10 апреля. Кроме того, министерство торговли Китая подало иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) и ввело ограничения на экспорт семи видов редкоземельных элементов.

Видео дня

Об этом сообщают NBC и Bloomberg. "Мы призываем США немедленно исправить свою ошибочную практику и отменить односторонние тарифные меры", – заявили в министерстве торговли КНР. Отмечается, что, кроме пошлин, список китайских ограничений включает:

немедленное ограничение экспорта семи видов редкоземельных металлов;

запуск антидемпингового расследования в отношении медицинских рентгеновских трубок для компьютерной томографии из США и Индии;

расследование в отношении DuPont China по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства;

добавление 11 американских оборонных компаний в список ненадежных организаций;

экспортный контроль в отношении 16 американских фирм;

остановка импорта продукции птицеводства от двух американских компаний;

прекратить импорт сорго от американской компании C&D Inc.

Ответ Пекина последовал через два дня после того, как президент Трамп ввел такой же тариф на весь китайский импорт. В результате этого общая пошлина США на китайские товары составит не менее 54%.

В Китае назвали эти действия нарушением норм мировой торговли, обвинив Белый дом в наступлении на законные права Китая. Решение принял Комитет по пошлинам и таможенным делам Китая, опираясь на местные законы, в частности о таможенных тарифах, внешней торговле и основах международного права, а также с согласия Государственного совета КНР. Китайская сторона призвала администрацию Трампа немедленно отменить пошлины и "разрешить торговые споры путем консультаций на основе равенства, уважения и взаимности".

Издание напоминает, что, объявляя о новых пошлинах в Белом доме 2 апреля, Трамп выделил Китай как одну из "стран, которые плохо с нами обращаются". Под этим, вероятно, подразумевалось, что США имеют более высокий торговый дефицит с Китаем, чем с любой другой страной, – 295,4 млрд долларов за 2024 год.

Рынки падают на фоне эскалации торговой войны

Акции США и европейские рынки уже упали после заявления Пекина. В самом Китае на момент объявления уже был вечер, и биржи были закрыты, потому о реакции азиатских рынков станет известно позднее.

В частности, контракты на S&P 500 упали на 3%, а европейский фондовый индекс потерял всю годовую прибыль. Что касается сырьевых товаров, то соевые бобы упали в цене на 2% до самого низкого уровня с начала марта. Пшеница и кукуруза подешевели более чем на 1%.

Акции американских компаний продолжают стагнировать. Бумаги Apple упали уже более чем на 9,2%. Акции Amazon и Meta (материнская компания Facebook) потеряли в цене почти по 9%, NVIDIA – более 7,8%.

Пошлина Китая оказалась намного выше ожидаемого, отметил старший экономист по Китаю в Economist Intelligence Unit Тяньчэнь Сюй. По его словам, ранее КНР была "относительно сдержанной" в своих ответах на торговые меры Трампа, ограничиваясь пошлинами в 10-15% и только на отдельные товары.

"На этот раз мы не видим такой сдержанности. Это отражает изменения в тактике Китая – он, вероятно, хочет заставить Трампа пойти на переговоры", – считает Сюй. По его словам, Пекин может пойти на "некоторые уступки" в обмен на пошлин США – например, одобрить продажу американского подразделения TikTok.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 3 апреля Трамп подписал указ о взаимных пошлинах "по всему миру". Согласно документу, США вводят 10% пошлины практически на весь импорт и еще более высокие сборы для десятков стран с крупнейшими торговыми дефицитами в отношениях с США.

Китай уже обещал жестко ответить на эти торговые меры. Аналитики отмечали, что дополнительные пошлины в США могут побудить КНР активизировать торговлю с альтернативными рынками.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!