США близки к решениям о прекращении огня в Украине, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты Америки близки к решениям, которые приблизят прекращение огня в Украине. Речь идет о давлении на страну-агрессора РФ путем усиления санкций.

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Об этом Зеленский сказал во время брифинга в пятницу, 4 апреля. Он выразил уверенность в том, что ужесточение санкций может повлиять на страну-агрессора и заставить ее пойти на перемирие. Украина уже демонстрирует готовность к этому.

"Я думаю, соответствующие сильные шаги будут в ближайшее время. Мы очень этого ожидаем... Мы об этом говорили, это усиление санкционного давления на россиян за то, что они не хотят заканчивать войну, и, безусловно, первый шаг к ее окончанию – это прекращение огня", – отметил гарант.

"Мы ждем именно этих шагов. И я знаю – по крайней мере, у нас есть такая информация – что Америка близка к соответствующим мерам. Посмотрим, будет ли это. Это не пророчество, это просто информация, которая есть. Насколько она соответствует реалиям – мы просто с вами увидим в ближайшее время", – добавил Зеленский.

Он выразил благодарность американским конгрессменам, администрации и Дональду Трампу за оказанную помощь, в том числе обмен разведданными.

"Это жизненно важно для всех нас. А также ожидаем именно столь сильных санкционных шагов", – резюмировал президент.

Ранее Зеленский подчеркивал, что Россия не выполняет договоренности по прекращению огня по объектам энергетики. Поэтому Соединенные Штаты будут вынуждены усилить санкционное давление на РФ.

Американский президент Дональд Трамп заявлял, что он не хотел бы вводить дополнительные пошлины на российскую нефть, однако будет вынужден это сделать, если диктатор Путин не пойдет на соглашение о прекращении войны в Украине. В то же время лидер США убежден, что глава Кремля все-таки "выполнит то, о чем говорил".

Как сообщал OBOZ.UA, официальные лица США продолжают признавать нежелание российского диктатора Владимира Путина взять на себя обязательство по общему прекращению огня. Они понимают, что одних санкций против России будет недостаточно и Вашингтону нужно готовить новые методы давления на Москву, чтобы склонить ее к установлению мира в Украине, отмечают аналитики американского Института изучения войны.

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