'Я вам сейчас покажу, откуда готовилось нападение': сеть разразилась мемами из-за таможенной войны Трампа

После того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении пошлин США на продукцию из большинства стран мира, соцсети отреагировали волной остроумных мемов. На большинстве из них, кроме Трампа, фигурируют пингвины. Дело в том, что американский лидер ввел пошлины против островов с пингвинами.

Речь идет об островах Херд и Макдональд, где человеческое население составляет 0 человек. Впрочем, там обитает большая популяция пингвинов. OBOZ.UA собрал самые интересные на наш взгляд мемы об экономической войне Трампа.

Ковальски – персонаж из американского мультфильма "Пингвины Мадагаскара". Намек на то, что Трамп "разоблачил" настоящее население указанных островов.

Также некоторые люди считают, что Трамп ввел пошлины из-за того, что у пингвинов не было костюмов и нет козырных карт – точно, как у украинского президента Владимира Зеленского, который на встрече с Трампом был без козырей и не в партикулярном платье.

Понятно, что пингвины просто провалили коммуникацию с администрацией Трампа, потому получили новые пошлины. Однако пингвины "пообещали дать мощный и решительный ответ".

Не меньше мемов отсылают пользователей к легендарному высказыванию белорусского диктатора Лукашенко: "Я вам покажу, откуда на Беларусь готовили нападения". Только сейчас и Лукашекнко, и Трамп демонстрируют, "откуда на США готовилось экономическое нападение".

Фраза bitch better have my money – это цитата из песни Рианны, что в цензурном переводе означает "нехорошая женщина, лучше иметь мои деньги".

Отдельно люди посоветовали советнику Трампа и функционеру в его администрации Илону Маску "приготовиться". Это намек на протесты в США, в ходе которых люди сжигали автомобили, изготовленные концерном Маска.

Также люди представили, как Трамп спрашивает, не устали ли американцы от побед.

Не забыли люди и предвыборную бейсболку Трампа с лозунгом о возвращении величия Америки. Только в новом лозунге это величие возвращают именно новые пошлины.

Шутка, что вице-президент Джей Ди Вэнс уже поинтересовался, а сколько раз пингвины сказали США "спасибо" за повышение пошлин, также отсылает нас к встрече Трампа и Зеленского.

Многие мемы вообще не требуют никаких комментариев.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп уже сделал первое заявление после введения указанных пошлин на все импортные товары. "Операция завершена! Больной жив, выздоравливает. Прогноз такой, что пациент будет гораздо больше, сильнее, больше, лучше и устойчивее, чем когда-либо. Сделаем Америку снова большой!" – отметил он.

