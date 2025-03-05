Трамп заявил о заморозке всей международной помощи и высказался о соглашении по ископаемым с Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает предоставление всей международной помощи. Глава Белого дома отметил, что Соединенными Штатам необходимо изучить эффективность расходов на внешнюю политику.

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Кроме того, Трамп заявил о готовности подписать соглашение о полезных ископаемых с Украиной. Об этом американский президент сообщил во время выступления в Конгрессе 4 марта.

По словам президента США, он принял решение о заморозке всех федеральных наймов и заморозке всех новых федеральных регуляций, чтобы положить конец всей международной помощи.

Трамп подчеркнул, что расходы на внешнюю политику вредят экономике США. В частности, он упомянул соглашение о климатических изменениях, назвав его "зеленым мошенничеством" и объявил о прекращении его действия. Кроме того, Трамп напомнил о решении прекратить участие Соединенных Штатов во Всемирной организации здравоохранения. Президент заявил, что деятельность ВОЗ не отвечает интересам Америки.

Что касается соглашения по ископаемым с Украиной, Трамп заявил, что получил важное письмо от президента Владимира Зеленского. По словам Трампа, в нем говорится, что Украина готова подписать соглашение о полезных ископаемых и безопасности в любое время.

Напомним, президент США Дональд Трамп приказал приостановить военную помощь Украине после его спора с украинским лидером Владимиром Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля. Решение касается всей техники для Сил обороны: которая еще не была отправлена и которая находится в транзитных зонах.

Ранее сообщалось, что приостановка военной помощи США для Украины прежде всего затронет ракеты для противовоздушной обороны, боеприпасы к HIMARS и артиллерию. Пауза касается всех запланированных, но еще не выполненных поставок, в частности по программе долгосрочной поддержки USAI.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский 4 марта сделал заявление относительно возможных переговоров с Россией. Он подчеркнул, что Украина готова к переговорам в любое время и желает сделать это как можно быстрее.

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