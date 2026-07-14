Трамп отказался от 20-процентного сбора за проход через Ормузский пролив: чем он решил его заменить

Президент США Дональд Трамп отказался от введения 20-процентного сбора для грузовых судов, проходящих через Ормузский пролив. Об изменении решения он объявил во вторник, всего через день после того, как представил эту инициативу.

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Об изменении позиции Трампа сообщило агентство Bloomberg. Издание отмечает, что президент объяснил свое решение предстоящими прямыми инвестициями стран Персидского залива в экономику США, однако не уточнил ни объем средств, ни перечень государств, которые будут участвовать в таких соглашениях.

После объявления Трамп опубликовал сообщение в соцсетях, в котором заявил, что решил заменить 20-процентный компенсационный сбор торговыми и инвестиционными соглашениями со странами Персидского залива. Позже во время общения с журналистами он пояснил, что перед принятием решения провел переговоры с представителями Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна, Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов.

По словам президента США, собеседники предложили реализовать эту идею иным способом – через финансовые обязательства перед Соединенными Штатами. Трамп также заявил, что ему больше нравится вариант с масштабными инвестициями, чем с введением дополнительных сборов.

Реакция союзников

По информации Bloomberg, пока нет подтверждения того, что страны Персидского залива взяли на себя новые финансовые обязательства в обмен на отказ Вашингтона от сбора. Собеседник агентства, знакомый с ситуацией, отметил, что по крайней мере одно правительство региона не соглашалось увеличивать уже существующие инвестиционные обязательства.

После заявления Трампа об отмене сбора цены на нефть сначала замедлили рост, но впоследствии снова пошли вверх. На момент публикации Brent торговалась примерно на 2% выше уровня закрытия предыдущего дня – около 85 долларов за баррель.

Ситуация развивается на фоне нового обострения отношений между США и Ираном. По данным Bloomberg, после возобновления боевых действий американские силы вновь ввели морскую блокаду, а Иран возобновил атаки на нефтяные танкеры, проходящие через Ормузский пролив. Именно по этому стратегическому маршруту транспортируется значительная часть мировых поставок нефти.

Критика инициативы

Первые сигналы недовольства предложением прозвучали почти сразу после его объявления. Как сообщает Bloomberg, по крайней мере одна страна Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива обратилась к американским властям за разъяснениями относительно заявлений президента.

Еще один источник агентства сообщил, что государства региона выступили единой позицией против любых пошлин или сборов для судов, проходящих через Ормузский пролив. Один из представителей энергетического сектора Персидского залива также выразил обеспокоенность тем, что такая практика могла бы стать примером для других стран, в частности Китая, и распространиться на другие международные морские пути.

Трейдеры, аналитики и представители отрасли также отнеслись к этой идее скептически. По их мнению, реализовать подобный механизм было бы чрезвычайно сложно как с технической, так и с политической точки зрения.

Возможные последствия

Эксперты, которых цитирует Bloomberg, заявили, что предложенный сбор мог бы существенно повлиять на мировую торговлю. Исполнительный директор Infrastructure Capital Management Джей Хетфилд до отказа президента от этой идеи назвал ее "абсолютно бессмысленной" и не имеющей практического смысла.

Старший научный сотрудник Middle East Institute Джон Калабрезе отмечал, что сумма сбора выглядела произвольной, а его введение фактически стало бы чрезмерной финансовой нагрузкой. По его словам, такое предложение изменяло сам подход к свободе судоходства, превращая международный принцип в платную услугу.

По оценкам источников агентства, для полностью загруженного нефтяного супертанкера такой платеж мог составить около 30 млн долларов. Это значительно превышало суммы, которые ранее взимались Ираном.

Введение нового сбора также могло отразиться на союзниках США, в частности на экспортирующих нефть странах Персидского залива, а также на азиатских государствах, зависимых от этих поставок. Кроме того, международное право не позволяет прибрежным государствам взимать плату с судов только за проход по международным морским путям.

Влияние на цены

Аналитики компании ClearView Energy Partners подсчитали, что при цене на нефть около 78 долларов за баррель 20-процентный сбор мог бы повысить стоимость каждого галлона бензина в США примерно на 37 центов. Это противоречило бы заявленному стремлению администрации Трампа сдерживать инфляцию в преддверии промежуточных выборов.

Впрочем, Bloomberg отмечает, что окончательно от этой идеи в Вашингтоне, вероятно, не отказались. Трамп еще с апреля публично говорил о возможности введения сборов за проход через Ормузский пролив, а экономический советник Белого дома Кевин Гассетт подчеркивал, что сборы были лишь одним из вариантов, которые рассматривала администрация для компенсации расходов США на обеспечение безопасности судоходства.

Напомним, ранее глава Белого дома заявил о намерении усилить давление на Тегеран, объявив о возобновлении морской блокады Ормузского пролива. По его словам, США возобновляют "иранскую блокаду", которая предусматривает ограничения только для судов Ирана или его клиентов, пытающихся зайти или выйти через пролив. В то же время все остальные страны будут иметь открытый доступ к морскому пути.

Как писал OBOZ.UA, вскоре после заявления Трампа Соединенные Штаты Америки нанесли удары по более чем 100 объектам в Иране, среди которых – пусковые площадки ракет и дронов, склады боеприпасов и оборудование связи. Они назвали эти атаки "местью за удар по судну в Ормузском проливе".

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