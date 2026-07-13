США возобновляют блокаду морских портов Ирана и намерены взять под контроль Ормузский пролив, — Трамп

США возобновляют так называемую "иранскую блокаду", которая коснется только судов Ирана и его клиентов. При этом Ормузский пролив останется открытым для всех остальных государств.

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Об этом в Truth Social заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, процесс возобновления блокады и формирования нового механизма начнутся немедленно.

Трамп заявил, что Ормузский пролив останется открытым "с Ираном или без него". По его словам, США возобновляют "иранскую блокаду", которая предусматривает ограничения только для судов Ирана или его клиентов, пытающихся зайти или выйти через пролив. В то же время все остальные страны будут иметь открытый доступ к морскому пути.

"Мы возобновляем иранскую блокаду — она так называется, потому что останавливает только суда Ирана или его клиентов, пытающихся зайти или выйти. Все остальные страны будут иметь честный и открытый доступ к проливу", — говорится в сообщении американского президента.

Глава Белого дома добавил, что США введут сбор в размере 20% от стоимости всех перевозимых грузов. Эти средства, как отметил Трамп, должны покрывать любые расходы, "необходимые для обеспечения безопасности и защиты".

"Отныне США будут известны как "страж Ормузского пролива", но в соответствии с этим и во имя справедливости мы будем получать возмещение в размере 20% от стоимости всех перевозимых грузов для покрытия любых и всех расходов, необходимых для обеспечения безопасности и защиты этой чрезвычайно нестабильной части мира. Процесс и формирование начнутся немедленно".

Напомним, администрация американского президента Дональда Трампа потребовала от Ирана публично заявитьоб открытии Ормузского пролива и взять на себя обязательство прекратить обстрелы коммерческих судов. Причем иранский режим должен был сделать это в течение ближайших 24 часов, до конца субботы, 11 июля.

Как сообщал OBOZ.UA, на следующий день, 12 июля, Соединённые Штаты Америки нанесли удары по более чем 100 объектам в Иране, впервые применив морские дроны. Они назвали эти атаки "местью за удар по судну в Ормузском проливе".

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