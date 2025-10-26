Пронин не помог Украине усилить позиции в FATF, стало еще хуже: из отчетов исчезли заявления об агрессии РФ

На четвертом пленарном заседании Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF), которое состоялось 22–24 октября в Париже под председательством президента Элисы де Анда Мадразо, тему финансовых рисков, связанных с Россией, не обсуждали, несмотря на присутствие на заседании главы Госфинмониторинга Украины Филиппа Пронина.

В итоговых документах заседания, страна-агрессор упоминается лишь вскользь – в контексте того, что ее членство в FATF, приостановленное еще в феврале 2023 года, остается в силе. Никаких новых решений или даже обсуждения угроз, которые несет РФ для мировой финансовой системы, на этот раз не было.

Еще в прошлом году FATF публично предупреждала о рисках обхода санкций, финансирования распространения оружия массового уничтожения и роста финансовых связей России со странами, которые сами находятся под наблюдением FATF. Организация также отмечала опасность злонамеренной кибердеятельности Кремля.

Но в нынешних отчетах таких упоминаний нет – ни о санкциях, ни о теневых схемах Москвы, ни о новых угрозах для международной финансовой безопасности.

Из-за пассивной позиции Украины никаких новых заявлений по РФ не было сделано. Госфинмониторинг, ответственный за международную координацию в этой сфере, не проявил особой инициативы по поводу возбуждения вопроса о финансовых рисках, связанных с РФ и отражения их в документах FATF.

Что предшествовало

Как уже сообщал OBOZ.UA, во время заседания 21-25 октября 2024 года в Париже Международная группа противодействия отмыванию денег (FATF) оставила в силе приостановление членства Российской Федерации. В связи с этим все юрисдикции должны быть бдительными в отношении текущих и новых рисков обхода мер, принятых против РФ с целью защиты международной финансовой системы.

Среди вопросов, рассматривавшихся на заседании, были следующие:

глобальные меры, принимаемые в сфере противодействия отмыванию средств, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРЗМЗ);

дальнейшее применение к РФ санкций за нарушение ею Стандартов FATF, которые продолжают продуцировать ежедневно растущие риски и угрозы ВК/ФТ/ФРСРМЗ.

В этом контексте было принято важное решение оставить в силе приостановление членства РФ в FATF. На этом фоне FATF вновь подчеркнула, что все юрисдикции должны быть бдительными относительно текущих и новых рисков обхода мер, принятых против РФ с целью защиты международной финансовой системы.

В Госфинмониторинге напомнили, что по результатам февральского пленарного заседания FATF приняла заявление, в котором была выражена обеспокоенность относительно потенциальных рисков для международной финансовой системы, включая следующие:

растущие финансовые связи РФ со странами, на которые распространяются контрмеры FATF;

финансирование распространения оружия массового уничтожения (ОМУ);

злонамеренная киберактивность и атаки программ-вымогателей.

Учитывая серьезность этих рисков, многие члены FATF принимают проактивные меры для защиты себя и Глобальной финансовой системы.

"FATF призывает все юрисдикции продолжать сохранять бдительность из-за вышеупомянутых рисков. Как и с начала агрессивной войны РФ, члены FATF будут продолжать следить за ситуацией и рисками, угрожающими глобальной финансовой системе. Как приостановленный член FATF, РФ остается ответственной за выполнение своих обязательств по внедрению стандартов FATF. Также, учитывая вторую годовщину с начала агрессии РФ против Украины, FATF подтвердила свое заявление, опубликованное 24.02.2023 г.", – говорится в заявлении FATF.

В то же время в июне FATF приняла обновленное заявление по КНДР, в котором организация продолжила выражать обеспокоенность в отношении КНДР из-за ее неспособности устранить значительные недостатки в своей системе ПОД/ФТ. В FATF также указали на серьезные угрозы, связанные с незаконной деятельностью КНДР по распространению оружия массового уничтожения и ее финансирования. Но несмотря на публичные призывы прекратить корреспондентские отношения с банками КНДР, закрыть любые дочерние компании или филиалы банков КНДР в своих странах, ограничить бизнес-отношения и финансовые операции с ее лицами, КНДР расширила связь с международной финансовой системой, что повышает риски ФРЗМЗ.

Детали скандала с участием Пронина

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что на строительстве фортификационных сооружений в Донецкой области, которое выполняла Полтавская областная военная администрация (ОВА), могли применять бесплатный труд. К этому заставляли рабочих частных и коммунальных предприятий, чтобы те могли получить "критический" статус для бронирования работников от мобилизации.

Об этом говорится в новом расследовании народного депутата Ярослава Железняка ("Голос"), опубликованном на YouTube-канале "Железный нардеп". Он отметил, что средства, выделенные на оплату труда строителей, были присвоены топ-чиновниками ОГА – речь может идти о 65 млн грн.

Железняк отметил, что о злоупотреблениях стало известно из комментариев под предыдущим расследованием – о многомиллионной коррупции в Полтавской ОГА на строительстве фортификаций. "Это откровенное рабство под прикрытием войны", – так описал комментатор действовавшую схему.

Нардеп назвал эту информацию правдивой. По его словам, некоторым предприятиям, которые обращались в Полтавскую ОВА, чтобы получить критичность и забронировать работников от мобилизации, выдвигали требование: отправить своих работников строить фортификации бесплатно.

Причем это касалось как коммунальных, так и не коммунальных предприятий, но их названия не указываются. Схема была следующей:

предприятие направляло рабочих на строительство ;

; фактически денег за свой труд они не получали , но по документам их работа была оплачена;

, но по документам их работа была оплачена; позже определенную сумму государство компенсировало компаниям-подрядчикам, связанным с должностными лицами ОВА.

Точная сумма, которая могла быть украдена таким образом, остается неизвестной. Но глава Госфинмониторинга Филипп Пронин, который тогда возглавлял ОВА, когда его вызвали в Раду, оценил стоимость строительных работ в 65 млн грн.

Реакция Пронина

После публикации информации Филиппа Пронина, который сейчас возглавляет Государственную службу финансового мониторинга Украины, вызвали в Верховную Раду, чтобы ответить на обвинения. Он пришел на вызов и продемонстрировал нардепам фото построенных укреплений, а также отверг все обвинения.

"Общая стоимость работ составила 375 млн, сэкономлено 5,5 млн, стоимость материалов в этом была 240 млн грн, стоимость строительных работ – 65 млн грн, НДС – 70 млн грн. Факт поставки всех товаров зафиксирован не только представителями администрации, но и комиссией, которая состоит из военного командования", – сказал чиновник.

Как писал OBOZ.UA, украинская сторона призвала FATF внести Россию в свой черный список из-за укрепления сотрудничества с Ираном и КНДР. Но несмотря на то, что это представляет все большую угрозу для глобальной финансовой системы, этот призыв был проигнорирован.

