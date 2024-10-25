FATF приняла решение о продлении санкций против России: все страны призвали быть бдительными

Международная группа противодействия отмыванию денег (FATF) оставила в силе остановку членства Российской Федерации. Учитывая это, все юрисдикции должны быть бдительными относительно текущих и новых рисков обхода мер, предпринятых против РФ с целью защиты международной финансовой системы.

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Соответствующее решение было принято на пленарном заседании FATF, состоявшемся 21-25 октября в Париже. Об этом сообщили в Государственной службе финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг), которая приняла участие в этом заседании и заседаниях соответствующих рабочих групп FATF. Среди вопросов, которые рассматривались на заседании, были:

глобальные меры, принимаемые в сфере противодействия отмыванию средств, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового снижения (ПИК/ФТ/ФРЗМЗ);

дальнейшее применение в РФ санкций за нарушение ею Стандартов FATF, продолжающих продуцировать ежедневно возрастающие риски и угрозы ВК/ФТ/ФРЗМЗ.

В этом контексте было принято важное решение оставить в силе остановку членства РФ в FATF. На этом фоне FATF вновь подчеркнуло, что все юрисдикции должны быть бдительными по поводу текущих и новых рисков обхода мер, предпринятых против РФ с целью защиты международной финансовой системы.

В Госфинмониторинге напомнили, что по результатам февральского пленарного заседания FATF принято заявление, в котором было выражено беспокойство относительно потенциальных рисков для международной финансовой системы, включая следующие:

растущие финансовые связи РФ со странами, на которые распространяются контрмеры FATF;

финансирование распространения оружия массового уничтожения (ОМУ);

злонамеренная киберактивность и атаки программ-вымогателей.

Ввиду серьезности этих рисков многие члены FATF принимают проактивные меры по защите себя и Глобальной финансовой системы.

"FATF призывает все юрисдикции продолжать сохранять бдительность из-за вышеупомянутых рисков. Как и с начала агрессивной войны РФ, члены FATF будут продолжать следить за ситуацией и рисками, угрожающими глобальной финансовой системе. Как приостановленный член FATF, РФ остается ответственной за выполнение своих обязательств по внедрению стандартов FATF. Также, учитывая вторую годовщину с начала агрессии РФ против Украины, FATF подтвердило свое Заявление опубликованное 24.02.2023 г.", – говорится в заявлении FATF.

В то же время в июне FATF приняла обновленное заявление по поводу КНДР, в котором организация продолжила выражать обеспокоенность по поводу КНДР из-за ее неспособности устранить значительные недостатки в своей системе ПВК/ФТ. В FATF также отметили серьезные угрозы, связанные с незаконной деятельностью КНДР по распространению оружия массового уничтожения и его финансированию. Но, несмотря на публичные призывы прекратить корреспондентские отношения с банками КНДР, закрыть любые дочерние компании или филиалы банков КНДР в своих странах, ограничить бизнес-отношения и финансовые операции с ее лицами, КНДР расширила связь с международной финансовой системой, что повышает риски ФРЗМЗ.

Учитывая стратегическое военное и экономическое партнерство КНДР с РФ, FATF призывают рассматривать это в контексте прямой непосредственной связи с РФ и ее рисками. FATF также призвала страны должным образом оценить и учесть повышенный риск ФРЗМЗ КНДР. FATF указала, что в связи с прекращением мандата Группы экспертов Комитета ООН 1718, FATF будет контролировать меры по соблюдению целевых финансовых санкций КНДР и внедрению контрмер против КНДР. Украина продолжает поддерживать эту активность FATF.

Также FATF отмечает, что Иран не смог исправить свои стратегические недостатки в системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, и вновь призывает все юрисдикции применять соответствующие контрмеры для защиты от рисков финансирования терроризма, исходящих из Ирана.

В таких условиях вызывает обеспокоенность публичная информация о тесном сотрудничестве между РФ и Ираном в финансово-экономической и военной сфере, что может влиять на соблюдение этими странами Глобального Стандарта FATF.

"Остановка членства России в Группе по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег организации не предоставляет ей иммунитета для дальнейшего нарушения Мандата FATF. Мы проводим тяжелую формальную и неформальную техническую работу в рамках FATF и продолжаем поднимать вопросы рисков, которые несет Россия для Глобальной среды борьбы с финансированием распространения, финансированием терроризма и отмыванием средств. Коммуникация с делегациями стран-членов FATF и руководством организации обеспечивает устойчивую поддержку со стороны FATF Украины, страдающей от захватнической войны Российской Федерации. В связи с ростом угроз, связанных с усилением сотрудничества России с КНДР и Ираном, призываем иностранные юрисдикции активно интегрировать эти риски в свои национальные оценки рисков. Кроме того, рекомендуем укрепить руководящие руководства для эффективной оценки рисков финансовых связей России с указанными странами, включенными в черный список FATF", – отметил по завершению Пленарного заседания FATF Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский.

Госфинмониторинг будет продолжать принимать меры с целью реагирования на риски и угрозы, создаваемые РФ в сфере ВК/ФТ/ФРЗМЗ, а также наложение санкций на страну-агрессора.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинская сторона призвала FATF внести Россию в свой черный список из- за укрепления сотрудничества с Ираном и КНДР. Но, несмотря на то, что это представляет все большую угрозу для глобальной финансовой системы, этот призыв был проигнорирован.

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