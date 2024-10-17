Россию нужно изолировать от глобальной финансовой системы за помощь Ирану и КНДР: в Украине обратились к новому руководству FATF

Международная группа противодействия отмыванию денег (FATF) на пленарном заседании в Париже 21-25 октября вновь попытается внести Россию в свой черный список. Министерство финансов и Государственная служба финансового мониторинга Украины призывают новое руководство FATF принять такое решение, ведь РФ представляет все большую угрозу для глобальной финансовой системы, так как укрепляет сотрудничество с Ираном и КНДР.

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Об этом говорится в совместном заявлении украинских ведомств. "Министерство финансов и Государственная служба финансового мониторинга Украины призывают FATF, под руководством новоназначенного президента Элизы де Анда Мадразо, противодействовать растущим рискам, которые несет Россия для глобальной экономики, путем включения ее в черный список на будущем пленарном заседании", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на предыдущем пленарном заседании в июне 2024 года FATF призвала государства-члены быть бдительными относительно текущих и новых рисков, которые Россия представляет для международной финансовой безопасности. Главным образом FATF предупредила об усилении финансовых связей России со странами, находящимися под санкциями, и ее содействии киберпреступности. Речь идет об Иране и КНДР.

Минфин и Госфинмониторинг предупреждают: с того времени РФ еще больше укрепила свои связи со странами, находящимися в черном списке FATF. "Сотрудничество России с Северной Кореей уже прочно закрепилось: Россия способствует поставке нефти в Северную Корею в обмен на военную поддержку. Недавно Северная Корея направила инженеров, чтобы помочь России запускать баллистические ракеты в Украину. Россия также продолжает закупать баллистические ракеты в Иране. СМИ сообщают, что сотрудничество между этими двумя странами теперь может распространяться на обмен ядерными секретами в обмен на оружие", – сказано в заявлении.

Такое укрепление связей угрожает международному порядку и подчеркивает, как Россия стала шлюзом для стран из черного списка для доступа к глобальной экономике. К примеру, исходящие из России кибератаки продолжают целиться в критическую инфраструктуру государств-членов FATF.

В частности, Россия, по сообщениям, предоставляет защиту преступной кибергруппе Qilin, которая ответственна за кибератаку на Национальную службу здравоохранения Великобритании. Пророссийские хакерские группы также пытались вмешиваться в ход недавних выборов в ЕС. "Эти кибератаки направлены на подрыв основных служб и экономик государств-членов FATF", – уверены в Украине.

Минфин и Госфинмониторинг подчеркивают, что президент Мадразо должна послать мощный сигнал глобальному сообществу о том, что FATF под ее руководством готова твердо противостоять тем, кто совершает государственные финансовые преступления и пытается подорвать международную финансовую систему. "Россия продолжает откровенно пытаться дестабилизировать глобальную финансовую безопасность. Мы должны действовать решительно, и мы ожидаем, что FATF возглавит это движение. Неспособность противостоять дерзким действиям России ослабит основы и будущую стабильность глобальной финансовой системы. Необходимы решительные меры против текущих и новых угроз, которые несет Россия, включение в черный список FATF является единственным жизнеспособным решением", – отметил министр финансов Сергей Марченко.

"Очевидное несоответствие России стандартам FATF должно быть решено. Благодаря ее постоянным взаимодействиям со странами из черного списка и отсутствию прозрачности риски, которые несет Россия для функционирования глобальной экономики, растут каждый день. Единственно правильным шагом FATF является включение России в черный список", – добавил глава Госслужбы финмониторинга Украины Игорь Черкасский.

Как сообщал OBOZ.UA, включение России в черный список FATF может привести к ее финансовой изоляции и серьезным экономическим последствиям. Для принятия этого решения необходим консенсус всех членов организации.

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