Скандал с фортификациями в Полтавской ОГА: подрядчик "признался" в новом факте коррупции

Компания "Примум Актив", которая была одним из подрядчиков Полтавской ОВА на строительстве фортификационных сооружений в Донецкой области стоимостью 370 млн грн, продавала бетонные заградительные пирамиды государству в десять раз дороже, чем на рынок. Кроме того, компания нарушила условия доставки пирамид и завысила стоимость услуги в десятки раз, а также признала, что поставила древесину не на 8 млн грн (как должно было быть по контракту), а на 900 тыс. грн.

Видео дня

Об этом говорится в новом расследовании, опубликованном на YouTube-канале нардепа Ярослава Железняка ("Голос"). Он предупредил, что уже передал Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) данные о новых выявленных коррупционных злоупотреблениях.

Манипулирование фотографиями

Железняк напомнил, что глава Госфинмониторинга Филипп Пронин, возглавлявший Полтавскую ОГА в момент заключения сделок на строительство в Донецкой области, отверг все обвинения в коррупции. В качестве подтверждения он принес в Раду фото построенных укреплений.

"Это разные участки. Очевидно, что наш участок (о котором шла речь в предыдущем расследовании. – Ред.) сейчас находится под оккупацией. Поэтому зачем Пронин принес эти фотографии – непонятно. И, честно говоря, это было все, что он сказал по опровержению", – подчеркнул Железняк.

Завышение цен

Нардеп также отметил, что "Примум Актив" является не только производителем бетонных пирамид (как заявляют в компании и сам Пронин), но и перекупает их у других производителей. Даже у компаний, фигурирующих в расследованиях НАБУ.

В компании оценили себестоимость такой пирамиды в 1043 грн. Но, ссылаясь на собственные данные, Железняк утверждает, что другим покупателям "Примум Актив" продавала пирамиды значительно дешевле (даже по 100 грн), а в апреле-2025 покупала их за 541 грн.

Доставка

На доставке пирамид также были выявлены нарушения. По условиям договора, 1360 приобретенных Полтавской ОВА пирамид должны были быть доставлены на укрепляемый участок в течение месяца после подписания контракта в апреле 2024 года. Согласно данным Бюро экономической безопасности, по состоянию на сентябрь их не привезли.

Кроме того, учитывая полную стоимость пирамиды вместе с перевозкой (2161 грн), стоимость доставки превышает цену одного изделия – 1120 грн. Но, согласно документам подрядчика, настоящая стоимость доставки должна быть почти в 90 раз меньше – 13 грн.

Налоги

Также Железняк обнаружил расхождения в оценках относительно суммы налогов, уплаченных компанией. В "Примум Актив" утверждают, что заплатили 17 млн грн, хотя согласно данным из отрытых реестров, по состоянию на август 2025 года было уплачено лишь 7 млн грн, а в 2024 году – в шесть раз меньше, чем в среднем по отрасли.

Древесина

Стоимость лесоматериалов, поставленных для строительства фортификаций, компания оценила в 900 тыс. грн, хотя по тендерным документам проходила сумма в 8 млн грн. Причем Железняк признал, что даже в предыдущем расследовании стоимость древесины была выше – 1,6 млн грн.

"Раза три перечитывали с командой это опровержение, но скорее всего выглядит как явка с повинной", – пишет Железняк в Telegram.

У разных подрядчиков – один бухгалтер

Нардеп подчеркнул, что у компаний "Примум Актив" и "ЕНК Construction" (другой подрядчик, заключивший с Полтавской ОГА 16 контрактов на общую сумму более 370 млн грн) оказался один IP-адрес при подаче налоговых документов. Это может быть связано с тем, что компании обслуживает один бухгалтер.

Ранее OBOZ.UA сообщал о другом расследовании, которое показало, что Филипп Пронин мог устроить на важные должности в Госфинмониторинг приближенных к себе лиц или работников без всякого предыдущего опыта. Среди новых госслужащих обнаружили бывшую работницу McDonald's, фотографа, бывшего прокурора с сомнительной репутацией и бывшего студента, который ранее нигде не работал.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!