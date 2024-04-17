Переписала на любовника, но не помогло: во Франции арестовали виллу бывшей жены Путина – СМИ

Французские правоохранители в декабре 2023 года арестовали виллу Rêverie ("Ривери"). Она связана с бывшей женой российского диктатора Путина Людмилой Очеретной.

Об этом сообщает Le Monde. По информации издания, вилла, расположенная вблизи Биаррица, принадлежала россиянину Артуру Очеретному. Он нынешний муж бывшей жены Путина.

Отмечается, что вилла Rêverie (сначала она называлась Souzanna) в гольф-районе Чиберта была построена богатым англо-бельгийским финансистом Альфредом Левенштейном в 1920-х годах. В декабре 2013 года недвижимость площадью 5 000 квадратных метров была приобретена Очеретным за 5,4 млн евро (данные проекта отчетности об организованной преступности и коррупции OCCRP).

Кроме того, бывшая супруга российского диктатора приобрела роскошные апартаменты в швейцарском Давосе и две квартиры в испанской Малаге в закрытом многоквартирном комплексе, окруженном садами и бассейнами.

Стоило все это не менее 10 миллионов долларов. Напомним, Людмила Путина и Артур Очеретный пока не находятся под санкциями Евросоюза или США.

Газета отмечает, что ранее парижская прокуратура уже проводила там обыски. Следует добавить, что после начала войны в Украине, в феврале 2022 года, на воротах резиденции бывшей жены Владимира Путина нарисовали враждебные Кремлю граффити и флаги Украины.

Кроме виллы Очеретного, "под прицелом" французских стражей порядка находится недвижимость ряда приближенных к Кремлю олигархов, таких как братья Ротенберги и Геннадий Тимченко.

Напомним, стало известно о том, что Швейцария не присоединится к международной рабочей группе по отслеживанию активов российских олигархов. В парламенте страны решили, что уже достаточно сотрудничают с этим органом и дальнейшее расширение контактов создаст угрозу независимости страны.

Как уже сообщал OBOZ.UA, российские миллиардеры продолжают богатеть, несмотря на западные санкции. Только за первые три месяца 2024 года совокупное состояние богатейших граждан РФ возросло более чем на $18 млрд.

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