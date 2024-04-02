Ручные олигархи Путина богатеют, несмотря на санкции: сколько заработали в 2024 году

Российские миллиардеры продолжают богатеть, несмотря на западные санкции. Только за первые три месяца 2024 года совокупное состояние богатейших граждан РФ выросло более чем на $18 млрд.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index, что рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых бизнесмены владеют долями. Всего в список вошли 25 российских граждан.

Максимально увеличил свое состояние сооснователь компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко – 1 января его капитал вырос на $5,29 млрд и теперь составляет $24,1 млрд. Бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов и бенефициар группы НЛМК Владимир Лисин заработали $3,75 млрд и $2,91 млрд, увеличив свое состояние до $24,6 млрд и $26,9 млрд соответственно.

Лишь четверо человек в списке понесли убытки. Больше остальных потерял основатель USM Holdings Алишер Усманов, чье состояние уменьшилось на $2,8 млрд (до $18,3 млрд). Трое остальных:

владелец инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко – минус $1,44 млрд (до $12,7 млрд);

крупнейший акционер нефтехимического комплекса "Сибур" Леонид Михельсон – минус $735 млн (до $26,7 млрд);

крупнейший держатель акций компании "Акрон" Вячеслав Кантор – минус $172 млн (до $6,1 млрд);

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее Высший антикоррупционный суд Украины разрешил национализировать 100% корпоративных акций частного акционерного общества "Пентопак" и дочернего предприятия "Атлантис-Пак Украина", которые принадлежали российскому бизнесмену Ивану Саввиди. Олигарх тесно связан с властями РФ, а также был причастен к антиукраинской деятельности. Кроме того, после начала полномасштабного российского вторжения Саввиди неоднократно оказывал "благотворительную помощь" боевикам так называемой "ДНР".

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