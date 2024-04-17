Швейцария защитила деньги путинских олигархов от G7: парламент принял решение

Швейцария не присоединится к международной рабочей группе по отслеживанию активов российских олигархов. В парламенте страны решили, что уже в достаточной мере сотрудничают с этим органом и дальнейшее расширение контактов создаст угрозы для независимости страны.

Об этом говорится в постановлении швейцарского парламента, который 17 апреля 101 голосом против 80 отклонил соответствующее предложение партии "Зеленых". Это решение противоречит рекомендации, которую ранее дала депутатам парламентская Комиссия по внешней политике.

Речь идет о возглавляемой США целевой группе по санкциям против России в рамках "Большой семерки" (G7). В ее задачи входит замораживание и арест российских активов, попавших под действие санкций Европейского Союза и США.

"Было обнаружено, что нынешнее сотрудничество с целевой группой уже достаточно эффективно, поэтому имеются опасения по поводу независимости Швейцарии", – заявили в парламенте.

Стоит отметить, что ранее члены комиссии проголосовали за то, что Швейцарии необходимо сделать больше для полной реализации санкций против России. Однако депутаты посчитали, что "как хранительница российских активов и главный центр российской сырьевой торговли" Швейцария несет особую ответственность за эффективность санкций.

Как сообщает Bloomberg, правительство приветствовало решение парламента, поскольку оно подтвердило позицию исполнительной власти. Несмотря на это, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Швейцарии заморозили российских активов на почти 8 млрд швейцарских франков ($8,77 млрд).

Стоит отметить, что вопрос санкций стал для традиционно нейтральной Швейцарии достаточно острой проблемой. По этой причине правительство оказалось между международным и внутренним давлением.

Некоторые политсилы выступили против ослабления нейтралитета, а правая Народная партия собрала подписи за проведение референдума о включении позиции о неприсоединении в Конституцию страны. В таком случае правительство не сможет участвовать ни международных санкционных режимах.

При этом ранее, как уже сообщал OBOZ.UA, Швейцария поддержала использование замороженных в стране российских активов для финансирования выплаты репараций Украине. Правда, речь шла не о частных, а о государственных средствах РФ, в основном активах Центробанка России.

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