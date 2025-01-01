'Одно из величайших поражений Москвы': Зеленский прокомментировал прекращение транзита газа РФ

Как известно, утром 1 января транзит российского газа по территории Украины был полностью остановлен. Это является "одним из самых больших поражений Москвы", считает президент Украины Владимир Зеленский.

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Об этом глава государства сделал сообщение в соцсетях. Он также отметил, что Украине вместе с другими странами Европы сегодня нужно "поддержать Молдову".

"Когда Путину подарили власть в России более 25 лет назад, ежегодная прокачка газа через территорию Украины в Европу составила 130+ миллиардов кубов. Сегодня транзит российского газа – 0. Это одно из крупнейших поражений Москвы. Превращение энергоносителей в оружие и циничный энергетический шантаж партнеров – это то, что лишило Россию наиболее привлекательного для нее и географически самого доступного рынка", – подчеркнул господин президент.

По его мнению, подавляющее большинство стран ЕС уже адаптировалось к остановке транзита российского газа.

"Сегодня наша общая задача – поддержать Молдову в период энергетической трансформации. Также мы должны выдержать истерику некоторых европейских политиков, предпочитающих мафиозные схемы с Москвой вместо прозрачной энергетической политики", – отметил Владимир Зеленский.

Украинский лидер также напомнил, что вновь избранный президент США Дональд Трамп уже обещал увеличение поставок в Европу американского газа. Таким образом, "сотрудничество и максимум предложений от партнеров на рынке позволят сделать цены более комфортными".

Так что чем больше будет газа на рынке от "настоящих партнеров Европы", тем быстрее будут преодолены негативные последствия европейской энергетической зависимости от России, добавил господин Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, транзит газа прекратили в 07.00 первого января 2025-го. Украина в установленном порядке проинформировала об этом международные партнеры. Таким образом, с сегодняшнего дня газотранспортная система Украины работает в режиме отсутствия транзита российского газа.

Инфраструктура газотранспортной системы была заранее подготовлена к функционированию в режиме нулевого транзита и надежному газоснабжению украинских потребителей.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо пригрозил ограничить поставки электроэнергии из своей страны в Украину из-за решения о прекращении транзита газа.

Как отметил на этот счет Зеленский, это российский диктатор поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов народа Словакии.

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