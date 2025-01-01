Украина приняла историческое решение, транзит российского газа остановили: Россия потеряла рынок

Украина 1 января остановила транзит российского газа по своей территории. Срок действия контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом", подписанным еще до начала великой войны, закончился.

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Как пояснили в Минэнерго, транзит газа прекратили в 07:00 первого января 2025-го. Украина в установленном порядке проинформировала об этом международные партнеры.

"Мы остановили транзит российского газа, это историческое событие. россия теряет рынки, она будет нести финансовые потери. Европа уже приняла решение о том, чтобы отказаться от российского газа. И европейская инициатива Repower EU предусматривает именно то, что сегодня сделала Украина", – подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко.

С 1 января газотранспортная система Украины работает в режиме отсутствия транзита российского газа. Инфраструктура газотранспортной системы заблаговременно подготовлена к функционированию в режиме нулевого транзита и надежному газоснабжению украинских потребителей.

Какие будут последствия

Как сообщает Reuters, для Украины прекращение транзита означает потерю около 800 миллионов долларов ежегодного дохода от транзитных платежей. Россия, в свою очередь, потеряет около 5 миллиардов долларов от продажи газа европейским потребителям. Европейские страны заранее подготовились к прекращению поставок газа через Украину:

Словакия, Чехия, Австрия и другие страны нашли альтернативные маршруты;

Венгрия продолжит получать газ через газопровод "Турецкий поток";

Европейский Союз с 2022 года значительно сократил зависимость от российского газа, увеличивая импорт энергоносителей из США, Норвегии и Катара.

Аналитики прогнозируют, что прекращение транзита через Украину не повлечет за собой значительный рост цен на газ в Европе. По сравнению со скачком цен в 2022 году, рынок в настоящее время значительно стабильнее благодаря альтернативным источникам энергии.

Как ранее писал OBOZ.UA, премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил ограничить поставки электроэнергии из своей страны в Украину и посетил Кремль, где состоялась встреча с российским диктатором Владимиром Путиным. Зеленский заявил, что Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов народа Словакии.

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