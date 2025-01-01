В Приднестровье отключили газ всем: из-за прекращения транзита без топлива остались сотни тысяч жителей

В молдавском Приднестровье отключили газ и для многоквартирных домов, и для котельных. Из-за прекращения транзита российского газа через территорию Украины Приднестровье осталось без поставок голубого топлива.

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Об этом говорится в сообщении "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" в Telegram. "В многоквартирных домах газ для приготовления пищи будет доступен только до снижения давления в сети до критического уровня", – отмечают в компании.

Объекты отключения:

крышные котельные (обеспечивающие отопление);

частные дома в городах, селах и поселках (при возможности отключения);

многоквартирные дома с автономным отоплением;

многоквартирные дома, которые присоединены к одному газопроводу с частными домовладениями (при возможности отключения).

"Закройте газовые краны на своих приборах. Не пытайтесь самостоятельно возобновлять подачу газа!" – отмечают в компании. Причина отключения – Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию.

Какие будут последствия

Аналитики прогнозируют, что прекращение транзита через Украину не повлечет за собой значительного роста цен на газ в Европе. По сравнению со скачком цен в 2022 году рынок сейчас значительно стабильнее благодаря альтернативным источникам энергии.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко: "Граждане не почувствуют это событие. Газ и тепло будем обеспечивать в дом каждого украинца. Все необходимые работы осуществлены Оператором ГТС... Мы готовы к функционированию нашей ГТС без транзита российского газа".

Как сообщает Reuters, для Украины прекращение транзита означает потерю около 800 миллионов долларов ежегодного дохода от транзитных платежей. Россия потеряет примерно 5 миллиардов долларов от продажи газа европейским потребителям. Европейские страны заранее подготовились к прекращению поставок газа через Украину:

Словакия, Чехия, Австрия и другие страны нашли альтернативные маршруты;

Венгрия продолжит получать газ через газопровод "Турецкий поток";

Европейский Союз с 2022 года значительно сократил зависимость от российского газа, увеличивая импорт энергоносителей из США, Норвегии и Катара.

Как ранее писал OBOZ.UA, премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил ограничить поставки электроэнергии из своей страны в Украину и посетил Кремль, где состоялась встреча с российским диктатором Владимиром Путиным. Зеленский заявил, что Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов народа Словакии.

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