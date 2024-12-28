Зеленский жестко отреагировал на угрозы Словакии: "Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт"

Президент Владимир Зеленский отреагировал на угрозы словацкого премьер-министра Роберта Фицо приостановить импорт электроэнергии в Украину. Накануне Фицо был с визитом у главы Кремля Владимире Путине, который находится в розыске Международного уголовного суда. Зеленский заявил, что Фицо, похоже, получил поручение от Путина открыть второй энергетический фронт.

Видео дня

"Похоже, Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов народа Словакии. Только это могут означать угрозы Фицо перекрыть Украине чрезвычайные поставки электричества зимой в условиях российских ударов по нашим электространциям и распределительной сети", – заявил Зеленский в своих официальных соцсетях.

Президент напомнил, что потребность Украины в импорте электричества возникла только из-за оккупации Россией Запорожской атомной станции и целенаправленного уничтожения российскими ракетами и "шахедами" значительной части украинской тепловой и гидрогенерации электричества.

Зеленский заявил:

"Напоминаем Фицо, что, во-первых, поддержка преступной российской агрессии абсолютно аморальна. Во-вторых, недальновидная политика Фицо уже оставила народ Словакии без компенсации за потерю российского транзита газа, а также может оставить народ Словакии еще без минимум 200 миллионов долларов ежегодно, которые Украина платит за импортируемое электричество. Да, импорт электричества для спасения не бесплатный, и это значительные средства. В-третьих, для всех в Европе и, в частности, для народа Словакии будет выгоднее со всех взглядов сотрудничать с соседями и ЕС ради увеличения поставок в Европу энергоресурсов, в частности газа из Америки и других партнеров, и только это может уменьшить цену на энергию для большинстве семей", – заявил Зеленский.

Доля Словакии в импорте электричества в Украину – около 19%. Правительство Украины работает с нашими соседями в ЕС, чтобы сберечь необходимый объем поставки электричества. Словакия является частью единого европейского энергорынка и Фицо должен уважать общеевропейские правила, добавил Зеленский.

"Любые произвольные решения в Братиславе или приказы из Москвы для Фицо по электричеству не приведут к остановке импорта электричества в Украину, но точно могут привести к разрыву действующей власти Словакии с европейским сообществом", - заявил президент.

Как писал OBOZ.UA, премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил о том, что соглашение между Украиной и Россией о транзите газа завершается 1 января 2025 года. Киев не будет продолжать ее, однако Украина не прочь транспортировать через свою ГТС любой газ, кроме российского.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!