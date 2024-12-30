Словакия считает неправильным и иррациональным "молчаливое согласие" Европейского союза (ЕС) с решением украинской власти прекратить транзит российского газа. Поскольку это может привести к росту стоимости газа в ЕС на 10-12 евро/МВт-час, правительство Словакии готовится к односторонним действиям в ответ.

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Об этом в открытом письме президенту Европейского совета Антониу Кошта и президенту Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен пожаловался премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на странице которого выложили текст обращения. Усилия Европы по поддержке Украины он называет саморазрушающими и крайне вредными для ЕС.

Фицо требует от ЕС немедленно вмешаться в сложившуюся ситуацию и угрожает руководящим органам ЕС, что отсутствие реакции с их стороны приведет к "напряжению и взаимным мерам".

"Нет сомнений, что одностороннее решение украинского президента будет оказывать значительное негативное влияние на наши общие европейские усилия, направленные на то, чтобы идти в ногу со быстро развивающимися странами мира", - написал Фицо.

Он предполагает, что "нечеткий подход" Европейской комиссии и большинства государств-членов ЕС основывается на отсутствии профессионального анализа и только идеологической оценке последствий прекращения транзита. Впрочем, возможно, такой анализ был проведен, но его не обсуждали открыто с государствами-членами.

В то же время словацкий премьер отмечает, что, по оценкам словацких газовых трейдеров, после остановки транзита стоимость газа вырастет на 10-12 евро/МВ-час. Поэтому это решение повредит ЕС больше России.

"Молчаливое принятие одностороннего решения украинского президента абсолютно иррационально и неправильно и приведет к напряжению и взаимным мерам. Также убежден, что в интересах всех граждан ЕС, чтобы европейские усилия по поддержке Украины должны были осуществляться рационально, а не в форме саморазрушающих и крайне вредных жестов ЕС", – утверждает в своем письме Фицо.

Как известно, Словакия неоднократно выступала за достижение соглашения между Украиной и Россией о транзите российского газа, срок действия которого истекает в 2024 году. В последний раз это произошло на заседании Совета Европы, после которого президент Украины Владимир Зеленский пристыдил его желанием зарабатывать на крови украинцев.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Фицо пригрозил ограничить поставки электроэнергии из своей страны в Украину и посетил Кремль, где состоялась встреча с российским диктатором Владимиром Путиным. Зеленский заявил, что Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов народа Словакии.

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