На Запорожской АЭС произошел 15-й блэкаут с момента оккупации – 'Энергоатом'

Из-за российского обстрела вечером 26 апреля без внешнего электроснабжения в очередной раз осталась оккупированная Запорожская атомная электростанция. Это произошло как раз в 40-ю годовщину техногенной катастрофы на Чернобыльской АЭС.

О блэкауте сообщила в Telegram пресс-служба НАЭК "Энергоатом". Там уточнили, что станция была отключена от линии электропередачи "Ферросплавная-1" – последней, которая питает ЗАЭС.

"В течение полутора часов станция питалась от 19-ти резервных дезельгенераторов", – рассказали представители "Энергоатома".

С начала оккупации это уже 15-й случай, когда объект полностью теряет внешнее электроснабжение.

"Каждый такой инцидент существенно повышает риски для ядерной и радиационной безопасности не только Украины, но и Европы.

Ситуация еще раз подтверждает необходимость скорейшего возвращения станции под полный контроль Украины и ее законного оператора – "Энергоатома", что является единственной гарантией безопасной эксплуатации крупнейшей атомной станции Европы", – отметила пресс-служба НАЭК.

Что предшествовало

В день 40-й годовщины трагических событий на Чернобыльской атомной электростанции в Зону отчуждения приезжали иностранные гости: президент Молдовы Майя Санду, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо, еврокомиссары Валдис Домбровскис и Дан Йоргенсен и другие. Вместе с украинскими чиновниками и президентом Владимиром Зеленским они провели Международную Чернобыльскую конференцию по вопросам восстановления и ядерной безопасности.

Выступая на этом мероприятии, Зеленский как раз упоминал об опасной ситуации на захваченной противником ЗАЭС.

"Россияне превратили нашу Запорожскую атомную станцию – крупнейшую станцию в Европе – в объект для своей войны, ведут обстрелы оттуда против наших городов и сел, хранят на ЗАЭС оружие, снаряды, военную технику, заминировали периметр станции, держат наш город Энергодар фактически в заложниках", – отмечал глава государства. Он сообщил, что (на тот момент) ЗАЭС 14 раз проходила через полное обесточивание.

