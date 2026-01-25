Украина и Россия обсуждают 'распределение' Запорожской АЭС – Politico

Представители Украины и России в начале февраля снова встретятся в Абу-Даби для нового раунда мирных переговоров. Одним из ключевых вопросов дискуссии станет судьба оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Рассматривается, в частности, вариант совместного использования АЭС и Киевом, и Москвой. Об этом сообщает издание Politico.

Вопрос захваченной АЭС

Американские официальные лица заявили, что значительная часть переговоров 23 и 24 января была посвящена экономическим вопросам, а также вопросу о том, кто контролирует Запорожскую атомную электростанцию, оккупированную российскими войсками.

Соглашение достигнуто не было, но Москва настаивает на том, чтобы Украина и Россия делили между собой электроэнергию, вырабатываемую этой электростанцией, которая является крупнейшей в Европе.

"Обе стороны начинают представлять, что они могут извлечь из мира, например, план процветания Украины, а также некоторые возможности для России заключать деловые сделки с Соединенными Штатами Америки", – сказал источник.

Кроме того, в преддверии переговоров спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что остался нерешенным только один вопрос, который президент Украины Владимир Зеленский позже назвал территориальным.

Россия потребовала захватить всю территорию Донецкой области, включая части, которые Украина до сих пор контролирует. Киев сопротивляется этому требованию, учитывая стратегическую важность этой территории для страны.

Напомним, руководство страны-агрессора России продолжает подтверждать приверженность первоначальным максималистским целям в войне против Украины. Одновременно с этим кремлевские чиновники пытаются риторически переложить вину за собственную нерешительность на Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 января в Абу-Даби (ОАЭ) прошли мирные переговоры с участием делегаций России, США и Украины. Как и в предыдущий день основная части дискуссии прошла за закрытыми дверями. Западные журналисты уверены, что переговоры никакого прорыва не принесут.

